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  • Türkiye'den ABD'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Ciddi bir tutarsızlık
13 Ekim 2020 Salı 20:52 | Son Güncelleme:

Türkiye'den ABD'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Ciddi bir tutarsızlık

Türkiye'den ABD'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Ciddi bir tutarsızlık

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklaması hakkındaki soruya sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Sevilla Haritası'nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklaması hakkındaki soruya cevap verdi.

Sözcü Aksoy şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz’de Yunan/Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı iddialarını temsil eden Sevilla Haritası’nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD’nin, Oruç Reis’in Türkiye’nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır. Bu tutarsızlık, bazı AB ülkelerinin açıklamalarında da gözlemlenmektedir."
"Ege ve Akdeniz’de gerginliği artıran taraf Türkiye değil, GKRY ve Yunanistan’dır. Nitekim, Yunanistan’ın 12 Eylül tarihinden bu yana gerginliği tırmandıran faaliyetleri Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır."
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