Türkiye'den ABD ve Rusya'ya sert mesajlar: Karşılıksız kalmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'deki Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İDLİB'TE ARTAN REJİM SALDIRILARI

İdlib'te rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Rusya tarafına sert bir mesaj gönderdik. Bugüne kadar bununla ilgili maalesef somut bir adım atılmadı. 24 saat içerisinde çatışmaların durdurulması, rejim saldırıların durdurulması konusunda bir çaba içinde olacaklarını heyetimize ilettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Bunun yeni bir ateşkes ile hayata geçirilmesini bekliyoruz. Aksi halde hem İdlib mutabakatı ihlal edilmiş olacak, hem Türkiye'ye dönük göç dalgası olacak. Siyasi süreci sabote edecek sonuçları olacaktır. Bunun altını çizmek istiyoruz. İdlib sorunu sadece Türkiye'nin sorunu değildir, uluslararası bir sorundur.

Muhataplarımıza mutabakatın, sivillerin korunması, siyasi sürecin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmalarını söylüyoruz.

Burada Rus tarafının daha büyük bir sorumluluk sahibi olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Bölgede terör örgütünün saldırıları sürüyor.

Herkesin terörle mücadelede net bir tavrı olmalı.

"TÜRKİYE'YE DÖNÜK HAREKETLİLİK OLURSA..."

Bu terör örgütüyle girilen her türlü angajman teröre verilmiş doğrudan veya dolaylı destektir. Bizim sınırlarımıza dönük hareketlilik olursa Türkiye olarak bunların karşısında duracağımızı net bir şekilde ifade etmek istiyoruz.

Fırat'ın doğusunda da bir süreç devam ediyor. YPG- PYD terörizmi ara vermeden devam ediyor. Bu terörist değişmedi, değiştirmeyecek. Daha dün yeni bir saldırı oldu.

''KARŞILIKSIZ KALMAYACAK''

ABD'nin YPG-PYD ile çeşitli şekilde iletişim kurduğunu gözlemliyoruz. Bu tür faaliyetler devam ederse, Türkiye olarak bunların karşısında duracağını net bir şekilde ifade etmek istiyoruz.

Mazlum Kobani'yi Türkiye'ye karşı kullanmak için bir arayış içinde olduklarını görüyoruz. Bunun karşılıksız kalmayacağını açıkça ifade etmek isteriz.

Göç meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değildir.

Önümüzdeki günlerde bu konuda kritik görüşmeler, ziyaretler de olacak.

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

Hafter'e verilen destekleri görüyoruz.

Meşru hükümeti hedef alan girişimler devam ediyor.

Meşru hükümete destek vermeye devam edeceğiz.

Zor günlerde Libya halkını yalnız bırakamayız.

Türkiye kadar Libya da kazançlıdır.

LİBYA İLE DOĞU AKDENİZ MUTABAKATI

Anlaşmadan rahatsızlık duyanları görüyoruz.

Üçüncü tarafları rahatsız edecek yeri yok.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir plan olamaz.

Ulusal çıkarlarımızı teminat altına alıyoruz.

Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir plan hayata geçemez.

Türkiye'nin güvenliği Misak'ı Milli'nin ötesinde başlar.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

Çağrıları dikkate alıyoruz.

"(Değerli konut vergisi) Bir yıllık erteleme söz konusu olabilir."