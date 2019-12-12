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  3. Türkiye'den ABD Senatosu'nun skandal kararına sert tepkiler!

Türkiye'den ABD Senatosu'nun skandal kararına sert tepkiler!

Türkiye'den ABD Senatosu'nun skandal kararına sert tepkiler!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Senatosu'nda kabul edilen 1915 Tasarısına tepki gösterdi. Altun, "Kabul edilen tasarı ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçirmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Senatosu'nda kabul edilen 1915 Tasarısına tepki gösterdi. Altun, "Kabul edilen tasarı ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçirmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesini kınadı.

Bakan Çavuşoğlu:"(ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesi) Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır" dedi.

 


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