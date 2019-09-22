Türkiye’den ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: 'Vergilerinizi çalmaya başladıklarından beri...'

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD kamuoyuna seslenerek Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) arz ettiği tehlikeye dikkat çekti.

Resmi Twitter hesabından videolu bir paylaşım yapan Altun, şunları kaydetti:

“Sevgili Amerikalılar, eğer Fetullah Gülen’in şer örgütünün yalnızca Türkiye’nin problemi olduğuna inanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Gülen’in bu şeytani örgütü, Amerikalıların vergilerini kendi zimmetine geçirmeye başladığı günden bu yana, sizin de çok büyük bir sorununuz oldu.”