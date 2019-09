Türkiye’den ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: 'Vergilerinizi çalmaya başladıklarından beri...'

Aksam.com.tr

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD kamuoyuna seslenerek Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) arz ettiği tehlikeye dikkat çekti.

Resmi Twitter hesabından videolu bir paylaşım yapan Altun, şunları kaydetti:

Altun, söz konusu paylaşımının altına, “Dikkat edin, her yerdeler” anlamına gelen #BewaretheyareEverywhere etiketini koydu.

İşte o paylaşım:

Dear Americans, you are very wrong if you believe Fetullah Gülen’s cult is only Turkey’s problem. It is very much yours since his sinister cult embezzles American tax payers moneys. #BewaretheyareEverywhere pic.twitter.com/mBFEIHKx2r