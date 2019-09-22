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  3. Türkiye’den ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: 'Vergilerinizi çalmaya başladıklarından beri...'

Türkiye’den ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: 'Vergilerinizi çalmaya başladıklarından beri...'

Türkiye’den ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: 'Vergilerinizi çalmaya başladıklarından beri...'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak ABD kamuoyuna seslendi. FETÖ’nün yalnızca Türkiye için değil, bütün dünya için büyük bir tehlike arz ettiğini vurgulayan Altun, bu paylaşımına bir de video ekledi.

Aksam.com.tr

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD kamuoyuna seslenerek Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) arz ettiği tehlikeye dikkat çekti.

Resmi Twitter hesabından videolu bir paylaşım yapan Altun, şunları kaydetti:

“Sevgili Amerikalılar, eğer Fetullah Gülen’in şer örgütünün yalnızca Türkiye’nin problemi olduğuna inanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Gülen’in bu şeytani örgütü, Amerikalıların vergilerini kendi zimmetine geçirmeye başladığı günden bu yana, sizin de çok büyük bir sorununuz oldu.”

Altun, söz konusu paylaşımının altına, “Dikkat edin, her yerdeler” anlamına gelen #BewaretheyareEverywhere etiketini koydu.

İşte o paylaşım:

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