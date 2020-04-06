Türkiye'deki illerin plaka kodlarının toplamı nedir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



TÜRKİYE'DEKİ İLLERİN PLAKA KODLARININ TOPLAMI NEDİR?



A: 5543



B: 4432

C: 3321

D: 2210

Doğru cevap: C 3321