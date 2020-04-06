Türkiye'deki illerin plaka kodlarının toplamı nedir?
Türkiye'deki illerin plaka kodlarının toplamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv'de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 6 Nisan Pazartesi günü çıkan soru…
Türkiye'deki illerin plaka kodlarının toplamı nedir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
TÜRKİYE'DEKİ İLLERİN PLAKA KODLARININ TOPLAMI NEDİR?
A: 5543
B: 4432
C: 3321
D: 2210
Doğru cevap: C 3321