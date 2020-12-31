Türkiye'de tartışma yaratmıştı: Aşıyla ilgili iddialara Çin'den yalanlama

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin bugün Türkiye'ye ulaşan Çin'in ürettiği koronavirüs aşısının Çin'de kullanımının yasak olduğunu söylediği iddia edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, "Başkonsolosumuz hiçbir zamanda Çin'de aşının yasak olduğunu söylememiştir." dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bir yalan haber daha. Başkonsolosumuz hiçbir zaman Çin'de aşının yasak olduğunu söylememiştir. Gerçek: Temmuz ayından itibaren Çin'de aşının acil kullanımı başlatılmış durumda, aralık ayında Çin'de farklı eyaletlerde aşının toplumdaki uygulanması da başlatılmıştır."