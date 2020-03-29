Türkiye'de saat şuan kaç? Saatler ileri mi alındı 2020? İşte Türkiye saati..

Türkiye'de şuan saat kaç? sorusu Pazar sabahı itibari ile yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Dünyanın birçok yerinde bugün itibarıyla yaz saati uygulamasına geçildi. Türkiye'de otomatik saat ayarı açık olanların da saatleri bir saat ileri alındı. Haliyle bu durumu yaşayan vatandaşlar da şuan saatin kaç olduğunu öğrenmek için arama motorlarında saati sorguluyor. İşte Türkiye saati...

TÜRKİYE'DE ŞUAN SAAT KAÇ?

Şuan saat 17:22 dolaylarında... Türkiye'de saatlerde bir değişiklik olmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

SAATLER İLERİ ALINMIYOR MU?

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek. Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri ileri aldı.

BAKAN DÖNMEZ’DEN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz aylarda katıldığı programda sürekli yaz saati uygulaması ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, '2016'da tek saat uygulamasına geçme kararı almıştık. Epey eleştiri konusu olmuştu. Bununla ilgili biz o dönem teknik çalışma da yaptırmıştık. Yıllık 1 milyar TL civarında tasarruf etti Türkiye bu uygulama ile. AB de geçtiğimiz aylarda bir karar aldı ve üye ülkelerin artık tek saate geçme yönünde bir tavsiye kararı aldı. Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi de görmüş olduk' dedi.