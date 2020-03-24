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  3. Son dakika haberi... Bakan Koca vaka sayısını açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 44'e yükseldi

Son dakika haberi... Bakan Koca vaka sayısını açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 44'e yükseldi

Son dakika haberi... Bakan Koca vaka sayısını açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 44'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var, 7 hastamızı kaybettik." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi, vaka sayısı ise 1872 oldu.


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