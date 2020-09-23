Türkiye'de Kovid-19 aşısı 20 sağlık çalışanına uygulandı: Çok ciddi yan etkiler ile karşılaşmadık

Çin'de geliştirilen Kovid-19 aşısının Türkiye'deki ilk gönüllü uygulaması geçen hafta Hacettepe Üniversitesi'nde 20 sağlık çalışanına uygulandı. Hafif halsizlik, kırgınlık, aşı yapılan yerde ağrı gibi tüm aşılarda olduğu gibi beklenen yan etkilerin ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Murat Gökova, "Şimdilik bir sıkıntı yok" dedi.

DHA'da yer alan haberde, "Prof. Dr. Akova, bin 200 gönüllü sağlık çalışanında öncelikle aşılama yapacaklarını hatırlatarak, "Bizim dışımızdaki diğer 24 merkezde de yapılacak bu aşılar. Hacettepe aşılamaya ilk başlayan ve koordinatör merkez. Bu hafta içinde İstanbul'da bir ya da birkaç merkezde çalışmaya başlamayı planlıyoruz." dedi.

"ÇOK CİDDİ BİR YAN ETKİ YOK"

2 kişi dışında geri kalan gönüllerin ilk doz aşılarını olduklarını belirten Akova şunları söyledi:

"Aradan geçen 5 gün içinde çok şükür ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık. Ufak tefek şeyler var tabii; hafif halsizlik, kırgınlık, aşı yapılan yerde ağrı gibi. Ama bunlar tüm aşılarda olduğu gibi beklenen yan etkiler. Şimdilik bir sorun yok"

'7 AYA KADAR SÜRECEK'

Prof. Dr. Murat Akova, aşının gönüllülere iki doz halinde uygulanacağını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk aşıyı alan kişilere 14 gün geçtikten sonra aynı aşıdan bir doz daha yapacağız. 28 ve 42'nci günlerde biz bu kişilerden kan alacağız ve kanlarında antikor olup olmadığına bakacağız. Periyodik olarak bu hastalar izlenecekler, muayene edilecekler, telefonla izlenecekler. Yan etki varsa bize hemen bildirecekler. Güvenlik analizlerini yapacağız. Oldukça uzun bir süreç, 7 aya kadar sürecek. Belki daha sonrasında da takip edeceğiz. İşin henüz başındayız ve bir şey söylemek için çok erken."

Güvenliği tam gösterilmiş aşıya sahip olmadıklarını belirten Akova şunları belirtti:

"Dünyada hiçbir yerde böyle bir aşı yok. Rusya ve Çin'de acil kullanım oranı almış aşılar var oradaki otoriteler tarafından. Bu da eleştiriliyor bilim dünyası tarafından. Çünkü bu tür onayları vermelerine rağmen bilimsel olarak geniş kitlelerde bu aşıların etkinliği ve güvenilirliği tam olarak gösterilmiş değil."

'YERLİ AŞIDA ERKEN FAZDAYIZ'

Prof. Dr. Murat Akova, yerli aşı çalışmalarının ise henüz erken fazda olduğuna değinerek, "Henüz hayvan çalışmasında bunlar. İnsandan önceki değişik fazlarda. Toplam 9 aşı Dünya Sağlık Örgütü listesine kayıtlı; ama benim bildiğim 13 civarında aşı Türkiye'de değişik merkezlerde yapılan. Bunların bir ya da bir kaçının insanda deneme aşamasına gelmiş olabileceği konusunda bir bilgi var" diye konuştu.