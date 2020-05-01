Türkiye'de ilk kez görüntülendi: Koronavirüsü insana geçiren tür olabilir

Kuzeydoğa Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Iğdır, Koç ve Utah Üniversiteleri işbirliğinde yürütülen Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı ve Yaban Hayatı Koridoru'ndaki Memeli Türlerinin Araştırılması Projesi kapsamında kurulan fotokapanlarla, Türkiye'de ilk kez rakun köpeği (Nyctereutes procyonoides) görüntülendi.

YABAN HAYATINA TEHDİT OLUŞTURUYOR

DHA'nın haberine göre ekip, rakun köpeğinin Türkiye'deki ilk kaydını, Turkish Journal of Zoology (Türk Zooloji Dergisi) Nisan 2020 sayısında yayımlayarak, bilimsel literatüre geçirdi.

Makaleyi, Morteza Naderi, Emrah Çoban, Josip Kusak, Çisel Kemahlı, Mark Chynoweth, İsmail Kayahan Ağırkaya, Neslihan Güven, Ayşegül Çoban ve Prof. Dr. Çağan Hakkı Şekercioğlu'ndan oluşan ekip hazırladı.

GEÇTİĞİMİZ YIL EYLÜL AYLARINDA RASTLADILAR

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Utah ve Koç Üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Sarıkamış ormanlarında Türkiye için yeni bir memeli türü olan rakun köpeğini keşfettiklerini açıkladı.

2006'dan beri bölgede kurdukları fotokapanlarla 100 binden fazla fotoğraf ve video çektiklerini anlatan Prof. Dr. Şekercioğlu, "Bunlar arasında geçen kış bir rakun köpeğinin Türkiye'deki ilk kaydına rastladık. Bu video hem Kars'ta, hem Türkiye'de ilk kez rakun köpeğinin varlığını ispatladı. Rakun köpeği normalde Uzak Doğu ve Doğu Rusya'da bulunan bir tür" dedi.