Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye'de ilk... İstanbul Havalimanı'na konuldu!

Türkiye'de ilk... İstanbul Havalimanı'na konuldu!

Türkiye'de ilk... İstanbul Havalimanı'na konuldu!

İstanbul Havalimanı'na yolcuların yurt dışına çıkış işlemlerini kolaylaştıracak harç pulu otomatları konuldu. Yolculardan Erdem Genç, "Havalimanında harç pulu için bazen kuyruk oluyordu. Şimdi herhalde 5-10 saniyede işler hallolabilecek" dedi. Projede yazılım mühendisi olarak çalışan Harun Gümüşdoğrayan ise otomatların Türkiye genelinde ilk kez uygulandığını belirtti.

Havalimanı ve gümrüklerdeki bekleme sürelerini kısaltması amaçlanan otomatlarla yolculara birçok noktadan hızlı hizmet verilmesi sağlanacak. Yolcular, nakit ve kredi kartının yanı sıra temassız (NFC) ödeme sistemini destekleyen cep telefonlarıyla tek seferde en fazla 10 harç pulu alabilecek. Pilot uygulama kapsamında İstanbul Havalimanı'nda 10 otomatla başlayan hizmetin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da verilmesi bekleniyor.

Yolculardan Erdem Genç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, harç pulunu eskiden gişeden aldıklarını, otomattan pul almanın işleri çok hızlandırdığını söyledi. Keyifli bir işlem yaptığını dile getiren Genç, "Havalimanında harç pulu için bazen kuyruk oluyordu. Şimdi herhalde 5-10 saniyede işler hallolabilecek." dedi.

Projede yazılım mühendisi olarak çalışan Harun Gümüşdoğrayan ise otomatların Türkiye genelinde ilk kez uygulandığını belirtti.

Gümüşdoğrayan, veznede oluşan yoğunluğu önlemek ve işleri hızlandırmak adına bu projenin hayata geçirildiğini ifade ederek, "Bu proje İstanbul Deftardarlığı ile yürütüldü. Gayet başarılı oldu. Uzun çalışmalar sonucu ortaya çıktı. Kısmet olursa bütün havalimanlarında kullanılacak." diye konuştu.

PULLAR ESKİSİNE GÖRE DAHA BÜYÜK

Standart kredi kartı boyutunda olan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün resmini taşıyan harç pulları, özel güvenlik ögelerine sahip olmasıyla biliniyor. Darphanede basılan tek kullanımlık pullar, yurt dışı çıkış esnasında pasaportla birlikte polise ibraz ediliyor. Pullar, görevli polis memuru tarafından köşesinden yırtılarak iptal ediliyor.

Yeni harç pulları, kaybolmaması ve cüzdanlardan da saklanması için öncekilerden daha büyük formda tasarlandı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aslıhan'dan sorulara yanıt yok
Songül Öden kime mesaj verdi?
'Kadınlar birbirine karşı acımasız'
21 kilo veren Buse Varol'un fit hali şaşırttı
Demet Özdemir'le ilgili flaş iddia!
<p>Rivayete göre, küçük çocuğu ile patika yoldan geçen bir anne çocuğunu ‘Çay Deresi’ne düşürür. Azg

Hikayesi Şaşırtıyor... 'Yedi Değirmen'

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Çankırı'da art arda depremler

ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti