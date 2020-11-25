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  • Türkiye'de birinci, dünyada üçüncü olacak! Yusufeli Barajı yükseliyor
25 Kasım 2020 Çarşamba 10:33 | Son Güncelleme:

Türkiye'de birinci, dünyada üçüncü olacak! Yusufeli Barajı yükseliyor

Türkiye'de birinci, dünyada üçüncü olacak! Yusufeli Barajı yükseliyor
AA

Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te 250 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Artvin'de yapımı sürdürülen, tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te 250 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

DSİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, gövde yüksekliği 250 metreye çıkan Yusufeli Barajı ve HES'in, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olan Deriner Barajı ve HES'i geride bıraktığı belirtildi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğü barajın gövdesine bugüne kadar 3 milyon 756 bin metreküp beton döküldüğü, bu miktarın 4 milyon metreküp olarak planlandığı ifade edildi.

Toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı ve HES'in milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlaması bekleniyor.

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