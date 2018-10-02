Türkiye’de başladılar bilim için dünyayı dolaşıyorlar

2015 yılında hayata geçirilen proje, ülke sınırlarını aşarak Uganda’dan Karadağ’a, Tanzanya’dan Tunus’a Dünyanın sekiz farklı ülkesinde bilim festivalleri düzenleyerek Türkiye’nin dışa açılan eğitim markalarından biri haline geldi.

Maltepe-Orhangazi Şehir Park’ında 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen projede İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Zemin İstanbul ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de proje ortağı olarak yer aldı. Üç (3) gün süren etkinlikleri binlerce katılımcı ziyaret etti. Etkinliği ziyaret eden ve keyifli vakit geçirdikleri gözlemlenen ailelerin yoğun katılımı dikkatlerden kaçmadı. Albaraka Türk, Takas İstanbul, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım Bankası ve Teknopark İstanbul’un sponsor olarak destek verdiği projede TUGVA, TURKSAT, Turkish Technic ve T3 Vakfı da gerçekleştirdikleri etkinliklerle yer aldı.

Bilim Seyyahları Klasikleri

Proje koordinatörü Ersin Ertürk, bilim festivallerinin birçok ülkede gençleri motive etmek ve tolumun temel bilimlere olan ilgisini arttırmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Gelişmiş ülkelerde bu alanda çok büyük organizasyonların düzenlendiğini ifade ederek bilim festivallerinin geleceğin inşası için günümüzde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Bilim Seyyahları projesinin sadece kendi ülkemizdeki öğrenciler için değil Balkanlar’daki hatta Afrika’daki kardeşlerimiz için de bir motivasyon kaynağı haline geldiğini görmekten mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Ertürk, etkinlik içerikleri ile ilgili bilgi verdi. Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Atölyelerinde yüzden fazla deney ve atölye çalışmasına ziyaretçilerin katılma şansı yakaladığını söyledi. Etkinlikte Arkeoloji ve Mimarlık gibi özel atölyelere yer verildiğini, Coğrafya, Tarih ve Edebiyat alanlarında uygulamalı eğitim modellerinin de bu projede denendiğini vurguladı. Katılımcıların dokunarak ve yaşayarak öğrenme imkânına kavuştuğu etkinliklerde, fizik deneyleri ile elektronik aletlerin arkasında yatan bilimsel gerçekleri, biyoloji atölyesinde ise hastalıklara sebep olan mikroorganizmaları gözlemleyebilme fırsatı sunuldu. Kimya Atölyesinde ilginç tepkimeleri tanıklık eden ziyaretçiler Matematik atölyesinde Bilim Seyyahları projesi kapsamında özel olarak üretilen akıl oyunları ile sınırları zorladılar. Canlandırma atölyesinde geçmişte bilim dünyasına katkı sağlamış önemli bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar teatral bir ortamda katılımcılarla buluştu. Canlandırma atölyesinin Bilim Seyyahları’nın klasiği haline geldiğini vurgulayan Ertürk, batılı bilim insanlarının yanı sıra Müslüman bilim insanlarının yaptıkları çalışmalarının da deneylerle katılımcılara aktarıldığını vurguladı. El Cezeri’den İbn Firnas’a, Mimar Sinan'dan El Biruni’ye kadar birçok bilim insanını katılımcıların tanıma şansı bulduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.

Mikro Öykü

Sosyal bilimler alanlarında farklı çalışmaların yer aldığı etkinlikte özellikle Edebiyat atölyesinde gerçekleştirilen ‘Mikro Öykü’ etkinliği büyük beğeni topladı. Yazı yazmanın, hayal gücüyle bir şeyler üretmenin; yaşı, cinsiyeti, zamanı, mekânı yok! diyerek insanları yazmaya davet eden atölye lideri Ümit Yaşar Özkan, düzenledikleri atölyede zaman zaman duygusal anlar yaşadıklarını zaman zamanda çok eğlendiklerini dile getirdi. Tarih atölyesinde geçmişten bugüne fotoğraflarla İstanbul’u tanırken rehberler eşliğinde Haliç üzerinde sanal gezintiyle İstanbul’u öğrenebildiler. Festivalde öne çıkan etkinlikten bir tanesi de sinema atölyesi oldu. Yeşil ekran teknolojisi ile uygulamalara yer verilen atölyede katılımcılar gitme hayali kurdukları ülkelerin ünlü meydanlarında hatıra fotoğrafları çektirirken film endüstrisinde kullanılan teknoloji hakkında da bilgi edindiler.

Bilim Seyyahları Rotası Balkanlar

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür yardımcısı ve projenin dış ilişkiler koordinatörü Büşra Buluş, 3 kıtada 8 farklı ülkede Bilim Seyyahları projesini gerçekleştirmiş olduk, gittiğimiz ülkelerde gördüğümüz ilgiden çok mutluyuz. Bu projede de Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen 30 öğrencimizi ağırladık. Bir haftalık bilim eğitimi alan öğrenciler yoğun ve bir o kadar da keyifli öğrenmenin ardından ülkelerine geri döndü. Ekim 2018’de Bulgaristan ve Yunanistan’da gerçekleştireceğimiz Bilim Seyyahları projesinin ilk aşamasını böylece tamamlamış olduk dedi. Buluş Sözlerini Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen ‘Bilim Seyyahları Bulgaristan Yunanistan’ projesi ile on ülkeye ulaşmış olacağız ve yolculuğumuz farklı rotalarla devam edecek diyerek tamamladı.

Bilim Seyyahları projesinin eğitimde incelenmesi gereken örnek bir çalışma olduğuna dikkat çeken Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mithat Tekçam, etkinliklerin hazırlanmasından uygulanma sürecine kadar her aşamasında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin görev aldığını ve böylesine büyük bir organizasyonun öğrencilerinin özgüvenlerini ve öğrenme süreçlerini olumlu etkilediğini söyledi. Mithat Tekçam sözlerine söyle devam etti; hazırlık süreci kendi öğrencilerimiz açısından farklı bir öğrenme ortamı hazırlarken, etkinliği ziyaret eden öğrenciler için farklı branşlarda birçok konu ve kavramla ilgili bilgi edinme fırsatı yakalıyor. Şunu çok net söyleyebiliriz ki İstanbul’da üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Bilim Seyyahları etkinliğine katılan bir lise öğrencisi, eğitim hayatı boyunca okulda görmesi gereken temel bilimlerle ilgili deneylerin neredeyse tamamını burada görme şansına sahip. Buna ek olarak ziyaretçiler okulların programlarında olmayan, arkeoloji, mimarlık, bilim tarihi, mühendislik, uçak, sinema gibi farklı alanlarda bilgi edinme imkânına sahip oluyor. Aileler bu samimi ortamda bir yandan bilgilerini tazelerken diğer yandan bilimin eğlenceli dünyasında keyifli bir yolculuk fırsatı yakalamış oluyor. Tekçam bu çalışma ile sadece kendi ülkemizdeki öğrenciler için değil, artık dünyanın farklı ülkelerdeki insanlar için farklı bir eğitim modeli ortaya koyduklarını, Türkiye’ye öncü dünyaya örnek vizyonuyla farklı eğitim projelerini hayata geçirmeye devam edeceklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.