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01 Ekim 2020 Perşembe 10:01 | Son Güncelleme:

Türkiye'de aranan suç örgütü lideri Gürcistan'da yakalandı

Türkiye'de aranan suç örgütü lideri Gürcistan'da yakalandı
AA

Türkiye'de aranan suç örgütü lideri A.D., Gürcistan'da sahte kimlikle yakalandı.

Türkiye’de organize suç örgütü lideri olarak aranan A.D'nin (56) üzerinde sahte kimlik ile Gürcistan'da gözaltına alındığı bildirildi. 

AA'da yer alan haberde Türk adli makamlarınca hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak dahil birçok suçtan arama kararı bulunan A.D. Türkiye ile Gürcistan'ın emniyetinin istihbarat paylaşımı neticesinde Batum kentinde düzenlenen operasyonda Gürcü polisi tarafından gözaltına alındı.

Zanlının Türkiye'ye iade süreci başlatıldı.

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