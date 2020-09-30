Türkiye'de 52 bin 500 ‘lady' ve ‘lord' yaşıyor

İskoçya’nın dünyaya tanıtılması ve doğal yaşamının korunmasına destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ülkenin batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi’nden yaklaşık 1 metrekarelik arazi satın alanlar, “lord” ve “lady” unvanına sahip olabiliyor. Türkiye’de ise bu unvanlara sahip olan 52 bin 500 kişi bulunuyor. Bu kişilerden 32 bini lady, 20 bin 500’ü ise lord. İskoçya tarafından Türkiye’ye ayrılan kontenjan ayda 500 kişi. Türkiye’den unvanı alan ünlüler arasına Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti de katıldı. Ayrıca Kenan Doğulu, Beren Saat ve Wilma Elles de var.