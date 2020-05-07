Türkiye'de 1 aydır uygulanıyor... İngiltere'de o yöntemi deneyecek

Miflin, daha fazla kişinin plazma bağışı yapması durumunda uygulamaya katılan hastanelerin sayısının artmasını beklendiklerini belirtirken, şu ana kadar 400 kişinin bağış yaptığını açıkladı. Direktör, NHS verileri yardımı ile donör adaylarına ulaştıklarını ifade ederken, "Donör merkezlerimizin yakınında yaşayan test sonuçları pozitif olan insanlarla iletişim kurmak için NHS verilerini kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Miflin, şu anda immün plazma bağışlarının 9 şehirde ve 23 donör merkezinde yapıldığını açıklarken, tedavi denemelerinin olumlu sonuç vermesi ve güvenliğinin doğrulanması halinde tedavinin yaygınlaştırılacağını duyurdu.

İngiltere’de toplam korona virüs vaka sayısı 201 bin 101’e, hayatını kaybedenler ise 30 bin 76’ya ulaştı. İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor.