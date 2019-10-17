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  3. Türkiye ve ABD 13 maddede anlaştı, İşte o anlaşma...

Türkiye ve ABD 13 maddede anlaştı, İşte o anlaşma...

Türkiye ve ABD 13 maddede anlaştı, İşte o anlaşma...

Türkiye ve ABD 13 maddede anlaştı. Türkiye-ABD ortak açıklamasında, "ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar" denildi.

Türkiye-ABD ortak açıklaması:

"ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar"

"Türkiye ve ABD 'hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' anlayışıyla NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza ediyor"

"Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yineliyor"

"Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ’la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır."

"Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerinde mutabık kalır."

"Türk tarafı, Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun mahal sakinlerinin dirliği ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami dikkati göstereceğini vurgular."  

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