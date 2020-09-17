17 Eylül 2020 Perşembe 10:48 | Son Güncelleme:
Türkiye-Yunanistan toplantısı sona erdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 4'üncüsünün NATO Karargahı'nda sona erdiğini bildirdi. Açıklamada, heyetlerin gelecek hafta bir kez daha bir araya geleceği ifade edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır." denildi.
Türk-Yunan askeri heyetleri NATO düzeyinde Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak üçüncü kez bir araya gelmişti.
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