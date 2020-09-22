Türkiye- Yunanistan toplantısı NATO Karargahında başladı

Türk ve Yunan askeri yetkililer "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı toplantı için bugün 5'inci kez Brüksel'deki NATO Karargahı’nda bir araya geldi. Heyetler arasındaki toplantının son ermesiyle Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor." açıklaması yapıldı.

"AYRIŞMA USULLERİNİN ELE ALINDIĞI SON TOPLANTI SONA ERDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki beşinci teknik toplantının sona erdiğini belirterek, "Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN ARASINDAKİ TOPANLANTI 4 HAFTA ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Genel Sekreter Stoltenberg, iki NATO üyesinin kazara sıcak çatışmaya girmesini önleyecek bir mekanizma kurulması gerektiğini söylemiş, askeri yetkililer arasındaki teknik görüşmelerin Almanya arabulucuğundaki siyasi müzakerelere de katkı sağlamasını umduğunu açıklamıştı.