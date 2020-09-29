  • $7,8478
  • 9,1697
  • 474.771
  • 1122.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının bugün yapılması planlanıyor
29 Eylül 2020 Salı 11:00 | Son Güncelleme:

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının bugün yapılması planlanıyor

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının bugün yapılması planlanıyor
AA

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün TSİ 14.00'te başlaması planlanıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.

Söz konusu toplantılardan altıncısının bugün NATO Karargahı'nda TSİ 14.00'te başlamasının planlandığı öğrenildi.

<p>Sivas'ta gerçekleşen olayda, motosiklet arkasına bağladığı sepete iki çocuğunu bindirerek trafiğe

Sivas'ta tehlikeli yolculuk: Çocukları motosiklete bağladığı sepette taşıdı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

Koronavirüs testi pozitif çıkanlar hastaneye böyle gidebilecek! Pozitif Taksi Adana'da hizmete girdi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.