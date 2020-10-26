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26 Ekim 2020 Pazartesi 17:10 | Son Güncelleme:

Türkiye ve Yunanistan NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal etti

Türkiye ve Yunanistan NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal etti

Son Dakika Haberi... Yunanistan ve Türkiye NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal etti.

Yunanistan ve Türkiye NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal etti.

AA'ya konuşan güvenlik kaynaklarına göre Yunanistan'ın 29 Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri iptal ettiğini açıkladı.

Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların diyalogla çözümünden yana olduğunu göstermek için Akdeniz’de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin ilan ettiği NAVTEX'i de bir defaya mahsus olmak üzere iptal ettiğini bildirdi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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