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17 Eylül 2020 Perşembe 18:11 | Son Güncelleme:

Türkiye ve Yunanistan da katılıyor... Balkanlar'da ortak tatbikat

Türkiye ve Yunanistan da katılıyor... Balkanlar'da ortak tatbikat

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Romanya'da "Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı" icra ediliyor. Tatbikata Türkiye ve Yunanistan da katılım sağlıyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Romanya'da "Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı" icra ediliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla 25 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek olan Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı, Romanya’da gerçekleştiriliyor."
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