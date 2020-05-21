Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7988
  • 7,4612
  • 378.904
  • 102994
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye ve Rusya'dan flaş Libya görüşmesi!
21 Mayıs 2020 Perşembe 12:08 | Son Güncelleme:

Türkiye ve Rusya'dan flaş Libya görüşmesi!

Türkiye ve Rusya'dan flaş Libya görüşmesi!

Son Dakika Haberleri.. İki ülkenin dışişleri bakanları, Libya'daki son durumu telefonda masaya yatırdı ve iç savaş ülkesinde acil bir ateşkes olması gerektiğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonla görüştüğünü duyurdu. İki ismin Libya konusunu masaya yatırdığı açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Camilerde bayram namazı kılınacak mı?
Bakan Selçuk rakamı açıkladı... Atamalar yapıldı!
ABD'li 500 doktordan Trump'a mektup: Virüsten daha çok zarar veriyor
Sınır hattında büyük skandal!
Reklam
Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı belgeseli çok yakında...

Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı belgeseli çok yakında...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Binlerce yıllık el baskılarının yer aldığı mağaralar, milli park olacak

Muğla'da orman yangını