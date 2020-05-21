21 Mayıs 2020 Perşembe 12:08 | Son Güncelleme:
Türkiye ve Rusya'dan flaş Libya görüşmesi!
Son Dakika Haberleri.. İki ülkenin dışişleri bakanları, Libya'daki son durumu telefonda masaya yatırdı ve iç savaş ülkesinde acil bir ateşkes olması gerektiğini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonla görüştüğünü duyurdu. İki ismin Libya konusunu masaya yatırdığı açıklandı.
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