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  • Türkiye ve Katar'dan kritik toplantı! Başkan Erdoğan ve Al Sani bir araya gelecek
25 Kasım 2020 Çarşamba 17:49 | Son Güncelleme:

Türkiye ve Katar'dan kritik toplantı! Başkan Erdoğan ve Al Sani bir araya gelecek

Türkiye ve Katar'dan kritik toplantı! Başkan Erdoğan ve Al Sani bir araya gelecek
AA

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı yarın yapılacak. Toplantıda, stratejik ortaklık temelinde gelişen iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı, Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlıklarında yarın Ankara'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamındaki toplantıda, Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Toplantıda, stratejik ortaklık temelinde gelişen iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Komite toplantısı vesilesiyle ilişkilere katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

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