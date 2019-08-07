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  3. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım oldu

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım oldu

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım oldu

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, Prof. Dr. Sacit Özdemir, Doç. Dr. Lokman Kuzu, Dr. Ahmed Halid Akgiray, Cenk Şen ve Murat İkinci getirildi.

Söz konusu atamalar, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

(AA)

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