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  3. Türkiye uyardı: Türk çıkarları hedef alınırsa darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki ederiz
21 Mayıs 2020 Perşembe 13:47 | Son Güncelleme:

Türkiye uyardı: Türk çıkarları hedef alınırsa darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki ederiz

Türkiye uyardı: Türk çıkarları hedef alınırsa darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki ederiz

Dışişleri Bakanlığı: "Libya'daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğiz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Hafter Milislerinin Türk Kuvvetleri'ni ve çıkarlarını hedef alacaklarına ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya cevabı şu şekilde:

"Yabancı bir basın yayın kuruluşunda atıfta bulunulan ve darbeci Hafter’e bağlı gayrımeşru milislerin Türk çıkarlarını hava unsurlarıyla hedef alacağı yönündeki açıklamanın Libya’nın Doğusunda dış destekle yeni savaş uçakları konuşlandırılmasından sonra yapılması dikkat çekicidir.

Hafter’e bağlı unsurların son dönemde sahada yaşadığı kayıpların hezeyanın bir yansıması olan bu açıklama, darbeci Hafter’in ve destekçilerinin Libya’daki ihtilafı tırmandırma niyetinde olduklarının en açık göstergesidir.

Bu vesileyle, Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."


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