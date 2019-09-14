Türkiye teröre karşı birleşti... Tek ses, tek yürek

Yurdun çeşitli şehirlerinde sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" mitingleri gerçekleştirildi.

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle "Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet" mitingi düzenlendi. Yenişehir Mahallesi saat kulesi önünde toplanan ve ellerinde Türk bayraklarıyla Genç Caddesi'nden yürüyerek mitingin yapıldığı 15 Temmuz Direniş Meydanı'na gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar terörü lanetledi. Yürüyüş sırasında 209 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıyan katılımcılar, teröre tepki gösterdi.

'TERÖRE LANET, KARDEŞLİĞE DAVET'

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarının atıldığı mitingde konuşan BİŞHAK Başkanı Naim Tan, son günlerde artan terör olayların kınamak, şehitlere sahip çıkmak, evlatları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerine destek vermek üzere toplandıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ve Mardin'deki terör olaylarında şehit olanlar başta olmak üzere bütün şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirten Tan, hain ve alçakça eylemleri gerçekleştiren PKK terör örgütünü, destekçilerini ve siyasi uzantılarını nefretle kınadı. Tan, terör örgütünün Kulp ilçesinde sivil ve savunmasız insanları hedef alarak şehit ettiğini anımsatarak şöyle konuştu:

"Bu insanlarımız Kürt kökenli ve tek amaçları çalışarak ekmeğini kazanmaktı. Geçmişten beri binlerce Kürt ve Zaza kökenli sivil, savunmasız vatandaşımızı katlettiniz, şehit ettiniz. Dağlarımızda yaptığınız katliamların izleri hala mevcuttur. Üstelik bunu yaparken de sözde Kürtleri, Zazaları savunma adına yaptınız. Bu yaptığınız katliamlar gösteriyor ki siz Kürt de Müslüman da değilsiniz. Siz hainsiniz, kalleşsiniz, alçaksınız. Siz birilerinin ellerini yakmamak için kullandığı maşadan ibaretsiniz."

ELAZIĞ

Elazığ'da da ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik terör saldırılarına tepki göstererek PKK'yı lanetledi.

Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İzzetpaşa Camisi önünde toplanan çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayrakları ile tekbir getirerek "Her şey vatan için", "Kahrolsun PKK", "Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde Aymet Aytar Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada konuşan Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, eli kanlı terör örgütünün asker, polis, öğretmen, çocuk, genç, yaşlı ve kadın demeden kan akıtmaya devam ettiğini belirtti.

Ülkede yaşanan terör saldırılarının Irak, Suriye, Filistin, Afganistan ya da Yemen'de yaşanan terör olaylardan bağımsız olmadığını, hedefin tüm İslam coğrafyası olduğunu vurgulayan Bahşi, varlıklarını ve çıkarlarını İslam coğrafyasının parçalanmışlığında gören dış güçlerin bu terör yapılanmalarını finanse ettiğini dile getirdi. Bahşi, şöyle konuştu:

"Terör kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur. Bu suçu ancak aklı, ruhu ve vicdanı iflas etmiş kişi ve gruplar işleyebilir. Terörizmin ve teröristlerin hedefi insanlık, kardeşlik, millet, ortak gelecek ve birlikte yaşama iradesidir. Ülkemize, milletimize ve geleceğimize yönelen bu canice saldırılar kimden gelirse gelsin, terörü, teröre destek verenleri, terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz. Bu alçak terör örgütlerine karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte mücadele vermeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz." -

AĞRI

Ağrı'daki Merkez Cami'de şehitler için verilen mevlit sonrası cami önünde, kentteki sivil toplum örgütleri (STK) öncülüğünde toplanan bir grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla Abide Meydanı'na hareket etti.

Gruptakiler daha sonra tekbirler getirip "Şehitler ölmez vatan bölünmez, "Kahrolsun PKK", "Vatan sana canım feda" sloganları eşliğinde meydana kadar yürüdü.

Burada STK'ler adına basın açıklaması yapan Kerem Engin, terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sivillere yönelik saldırısını hep birlikte kınadıklarını söyledi.

"KAN VE TERÖR İLE HİÇBİR HAK ELDE EDİLEMEZ"

Terör örgütü PKK'nın uluslararası güçlerin taşeronu haline geldiğini ve Kürt halkı başta olmak üzere ülke bütünlüğüne zarar verdiğini anlatan Engin, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PKK bu bölgede okullar yaktı, öğretmenleri kaçırarak katletti. Hangi tarafından tutarsanız tutun tam bir faciayla karşı karşıyayız. Bugün artık küresel emperyalizmin, siyonizmin uşaklığını yaptığı tescillenmiş olan bu örgütün bu ülkeye, bu halka ve bizlere kesinlikle umut, hayır ve güzellik adına vaat edeceği hiçbir şeyi yoktur, hiçbir inandırıcılığı yoktur. Kan ve terör ile hiçbir hak elde edilemez."

"DİYARBAKIR'DAKİ ANNELER UMUDUN, DİRENİŞİN VE AYDINLIĞIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ"

Çocukları örgüt tarafından dağa kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan kadınlara da işaret eden Engin, "Diyarbakır'daki annelerimize selam gönderiyoruz. Onlar umudun, direnişin ve aydınlığın fitilini ateşlediler. Bizler de o annelerimizin ayaklarının altını öpüyoruz." diye konuştu.

TUNCELİ

Tunceli'de ise Diyarbakır'daki sivillere yönelik saldırıya tepki göstermek isteyen binlerce kişiden oluşan gruptakiler, Atatürk Mahallesi SGK İl Müdürlüğü binası önünde toplandı.

Burada okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Vali Tuncay Sonel'in de bulunduğu gruptakiler ellerindeki Türk bayrakları ve "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı dövizler eşliğinde yürüyüşe geçti.

"Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde sloganlar da atan gruptakiler, aynı mahalledeki İl Kültür Müdürlüğü önündeki kavşağa kadar yürüdü.

Vali Sonel, burada yaptığı açıklamada, katılımcılara teşekkür ederek, "Allah birliğimiz, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmak isteyen hainlere fırsat vermesin. Allah razı olsun sizlerden, Allah razı olsun Tunceli ailesinden. Allah'a emanet olun." dedi.

Gruptakiler, Sonel'in konuşmasının ardından dağıldı.

Yürüyüşe, Sonel'in yanı sıra Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek ve çeşitli kurumlar ile STK'lerin temsilcileri de katıldı.

VAN

Van'da 51 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla oluşturulan Sivil Dayanışma İnisiyatifince gerçekleştirilen yürüyüş, İpekyolu ilçesindeki Kurtuluş Parkı'nda başladı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla binlerce kişi, tekbir getirerek ve "Kahrolsun PKK", "Türk, Kürt kardeştir, ayırım yapan kalleştir", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak Kazım Karabekir Caddesi'nden Hz. Ömer Camisi önüne geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan inisiyatif sözcüsü Mehmet Ali Uca, terör örgütü PKK'nın kan dökmek ve toplumun huzurunu sabote etmekten başka bir amacı olmadığı söyledi.

Dış güçlerin terör örgütü PKK'yı kullanarak Türkiye üzerinde kirli ve hileli oyunlarını sergilediğini belirten Uca, şöyle devam etti:

"Bu süreçte milletimizin birlik, beraberliği ve ülke bütünlüğümüz için 10 binlerce şehit verilmiş, masum insanlar terör yüzünden yaşamını yitirmiş. Ülkemiz terörün kıskacından tam da kurtulmaya başladığı şu dönemlerde yapılan bu eylemler, onları kaçınılmaz sondan kesinlikle kurtaramayacak. Eli kanlı terör örgütü PKK, bu cennet vatandan silip süpürülecek, dış destekçileri ve içerideki tüm uzantılarıyla ait olduğu çukura mutlaka gömülecek. Bölücü terör örgütü, akıttığı her damla kan ve gözyaşının bedelini hem de misliyle ödemekte ve ödemeye devam edecek."

HAKKARİ

Hakkari'de Gençlik Merkezi önünde, aralarında Vali İdris Akbıyık ve protokol üyelerinin de bulunduğu kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'nden Valilik binası önüne kadar yürüdü. Tekbir getiren vatandaşlar, ''Kahrolsun PKK'', ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Hakkari burada hainler nerede'' ve ''Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir'' sloganları attı.

Sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin de destek verdiği yürüyüşün ardından konuşan Vali Akbıyık, milletin birlik ve beraberliği sayesinde hiçbir gücün Türkiye'yi bölemeyeceğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin her yerde teröristleri kovaladığını ifade eden Akbıyık, "İnşallah bu topraklarda bir terörist dahi kalmayıncaya kadar terörle mücadele devam edecek. Bu mazlum halka kurşun sıkanlar cezasını çekecek." dedi.

ŞEHİT YAKINLARINDAN DİYARBAKIR ANNELERİNE DESTEK

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce 2016 yılında katledilen 26. Dönem AK Parti milletvekili adayı Ahmet Budak'ın kardeşi Mehmet Budak da terör örgütünü lanetleyerek ''Ağabeyim üç yıldır aramızda yok ama aramızda olduğundan eminiz çünkü şehitler ölmez, onlar diridirler. Bugün teröre lanet yürüyüşüne katıldık. Bunun tüm halkımızın uyanması için bir vesile olacağına inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Şehit kızı Şirin Adıyaman ise çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını söyledi.

Hiçbir gücün Türk bayrağının dalgalanmasına mani olamayacağını ifade eden Adıyaman, "Gözünü kırpmadan vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin bizlere verdiği cesaret ile diyoruz ki ne eli kanlı terör örgütü PKK ne de dünya üzerinde hiçbir örgüt ve oluşum bizim birlikteliğimizi bozamayacak.'' diye konuştu.

MUŞ

Muş'ta da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasıyla terör örgütü PKK'nın hain saldırıları lanetlendi.

Merkez Ulu Camisi önünde toplanan kalabalık, Türk bayraklarıyla "Kahrolsun PKK" sloganları atarak belediye binası önüne kadar yürüdü.

Burada bir konuşma yapan Vali İlker Gündüzöz, memleketi karıştırmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceklerini kaydederek "Diyarbakır'da 28 gözü yaşlı annemiz, günlerdir nöbet tutuyor. Ey hainler, kandırdıklarınızı vereceksiniz. Bizim gençlerimizi zehirlemeye çalışıyorsunuz ama millet uyandı, yok öyle yağma. Bu millet kardeş, kimse kimseyi kandırmasın. Halkların kardeşliği yok, tek millet var, hepimiz kardeşiz, hepimiz biriz, tek bayrak, tek millet." dedi.

BİTLİS

Bitlis'te Teröre Karşı Sivil İnisiyatif Grubu tarafından "Teröre lanet, kardeşliğe davet" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gökmeydan'da Türk bayraklarıyla toplanan kalabalık, tarihi Sinema Yokuşu'ndan "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıp, tekbirler getirip Ulu Cami önüne kadar yürüdü.

Burada Kur'an-Kerim tilavetinin ardından konuşan Eğitime Destek Platformu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Kadir Köstekçi, terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sivil halka yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı nefretle kınadıklarını belirtti.

Bu saldırıda şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifalar dileyen Köstekçi, şöyle konuştu:

"Bu saldırı son olsun ve artık terör belasının bir an önce yakamızdan düşmesini diliyoruz. Geçmişe baktığımızda 283 okul hasar gördü, yakıldı. 142 öğretmen şehit oldu, 135 cami hedef alındı, 11 Kur'an kursu tahrip edildi, sağlıkçılara saldırıldı, ambulanslar yakıldı. 35 yılda 20 bin çocuk, 2013-2015 yılları arasında ise 2 binden fazla çocuk dağa götürüldü. Defalarca sivil halk hedef gösterildi, katliamlar yapıldı. Siviller olarak önceden olduğu gibi biz de bundan sonra bu eylemlere karşı sesimizi yükseltiyoruz. Teröre karşı yürütülen mücadelede sivil inisiyatifin önemi ortadadır. Bu bağlamda Diyarbakır analarının cesaretini kutluyoruz."

(AA)