Türkiye takdire şayan

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye’nin Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında, test sayısını ağustostan itibaren üç katına çıkarması ve salgını önleme stratejisini takdirle karşıladığını açıkladı. Ofis, Avrupa’da Kovid-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Türkiye, semptom gösteren ya da göstermeyen tüm Kovid-19 pozitif vakalarını izole etmektedir. Bu yaklaşım, bulaş zincirini kırmak için bir ön koşuldur. Raporlama ve veri toplama mekanizmalarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için Türkiye’nin de dahil olduğu tüm üye ülkelerle düzenli istişarelere devam edilmektedir.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca DSÖ’nün bu övgüsüne şu sözlerle teşekkür etti:

‘TEŞEKKÜRLER’

“Dünya Sağlık Örgütü, bugün Avrupa Bölgesinde Kovid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge’ye teşekkürler.”

Yerli aşıda insan denemelerine geçildi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19’a karşı yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan bilgi aldı. Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Kovid-19’a karşı yerli aşıda insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi. Erdoğan, yerli aşı çalışmasına ilişkin, “Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Temennim odur ki kısa zamanda bunları üretime sokar, insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız” dedi. Sağlık Bakanı Koca, “Üç aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız” diye konuştu.

