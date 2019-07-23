Türkiye, Suriye için görüşmeye gelen ABD'li heyete 2 seçenek sundu

Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması için mutabakata vardı. Askeri heyetler çalışmalara hemen başladı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da önce Dışişleri Bakanlığı ile akşam saatlerinde ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. İki kritik toplantının kritik toplantının önemli güvenlik başlıkları vardı. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG tarafından işgal altında tutulan orada yaşayan sivil halklara özelliklede Araplara baskı ve zulüm yapılan alanların Türkiye sınırına tehdit oluşturduğu bir kez daha aktarıldı. Türkiye, ABD'ye iki seçenek sundu; Ya güvenli bölge oluşturulur, ya da Türkiye kendi operasyonunu başlatır.

Ceylanpınar'da roketin isabet ettiği evde 5 kişinin yaralanması da Türkiye'nin haklı endişesini ortaya koydu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu güvenli bölgeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Güvenli bölge oluşmazsa ve buradan teröristler temizlenmezse buradan bize tehdit devam ederse biz burada harekatı başlatırız." demişti.