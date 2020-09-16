16 Eylül 2020 Çarşamba 13:57 | Son Güncelleme:
Türkiye sürece dahil oldu: İlk koronavirüs aşısı yapıldı
DHA
Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatılmıştı. Türkiye, Faz 3 aşamasına dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı.
Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatılmıştı. Türkiye, Faz 3 aşamasına dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı.
Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı. İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anları ilk kez Demirören Haber Ajansı görüntüledi.