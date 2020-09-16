  • $7,4984
  • 8,897
  • 474.227
  • 1110.15
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Türkiye sürece dahil oldu: İlk koronavirüs aşısı yapıldı
16 Eylül 2020 Çarşamba 13:57 | Son Güncelleme:

Türkiye sürece dahil oldu: İlk koronavirüs aşısı yapıldı

Türkiye sürece dahil oldu: İlk koronavirüs aşısı yapıldı
DHA

Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatılmıştı. Türkiye, Faz 3 aşamasına dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı.

Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatılmıştı. Türkiye, Faz 3 aşamasına dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı.

Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı. İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anları ilk kez Demirören Haber Ajansı görüntüledi.

<div><a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>Editör: Duygu Gecü Yüzseven</a></div><p><span><a h

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk ile ilgili sözleri CHP'yi karıştırdı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Su sümbülleri Asi Nehri'nde yeniden görülmeye başladı

16 Eylül altın fiyatları ne kadar?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.