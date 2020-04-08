Türkiye size minnettar! Vatandaş için kamu seferberliği

DEVRİM TOSUNOĞLU



Koronavirüsün Türkiye’de görülmesi üzerine mega şehir İstanbul’da emniyetin tüm birimleri teyakkuza geçti. Polis ve bekçi toplam 47 bin personele yeni çalışma sistemi getirildi. Buna göre 40 yaş üstü polisler büro görevlerinde çalışırken genç polisler sokakta olacak. Alınan önlemler çerçevesinde İstanbul’un giriş çıkışları dahil olmak üzere 28 noktada uygulama başlatıldı. Yurtdışından gelen ve karantinaya alınan kişilerin bulunduğu yurtlarda 2 bin 500 polis görevlendirildi. Vatandaşın yoğun olarak bulunduğu meydan, park ve bahçelerde güvenliği sağlamak ve yasaklara uyulup uyulmadığını kontrol için 2 bin 600 polis ve bekçi görevlendirildi.

3 GÜNDE 70 BİN ADRES

İstanbul polisi, PTT tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilecek sosyal yardım için de görev aldı. Yaklaşık 4 bin 500 polis ve bekçi PTT çalışanlarına eşlik ederek 70 bin adrese gitti. Yardımların ihtiyaç sahiplerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağladı. Devlet tarafından alınan bir dizi önlemler arasında yer alan maske ve dezenfektan dağıtımında da polis görev alacak. İstanbul’da polis 1 milyon 250 bin adrese giderek maske dağıtımına başlayacak.

GENÇ POLİSLER SOKAKTA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önlemler arasında kendi personelinin sağlığını da düşündü. Bu kapsamda 40 yaş üstü polislere karakol ve bürolarda görevlendirilirken 40 yaş altı genç polisler de sokakta vatandaşın hizmetinde olacak.

3 BİN POLİS İDARİ İZİNLİ

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan hamile, ilkokul düzeyinde çocuğu olan kadın polisler ile kronik rahatsızlığı olan toplam 3 bin polise de idari izin verildi.

14 KURAL HATIRLATMASI



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ekipler hijyen ve sosyal mesafeyle ilgili “Koronavirüse karşı 14 kural” hakkında bilgilendirme yaptı.

VEFA’DA KÜRTÇE BİLEN PERSONEL



Diyarbakır’da kırsal mahallelerde vatandaşların ihtiyacını karşılayan jandarma, ihbar hatlarını arayan bazı kişilerin taleplerini Türkçe ifade edememesi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu’na Kürtçe bilen personel dahil etti. Bu arada Diyarbakır’da sosyal yardım alanların PTT şubelerinde oluşturduğu yoğunluk tepkilere neden olunca yardımların evlere götürülmesi kararlaştırıldı.



52 BİN VEFA EKİBİ GÖREV YAPIYOR



Türkiye genelinde 52 bin 382 ekiple 141 bin 193 polis, jandarma ve gece bekçisi vatandaşın her türlü ihtiyacı için görev yapıyor. Bugüne kadar 1 milyon 467 bin 830 çağrıya cevap verildi.

Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü, 20 yaş altı ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Gece gündüz demeden yardıma koşan guruplar, emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyene kadar tüm ihtiyaçları temin etti. Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Gruplarına vatandaşlar 112, 155, 156 ve diğer numaralardan ulaşarak ihtiyaçlarını bildirebiliyor.

141 BİN 193 PERSONEL



Yardıma ihtiyacı olanlar için 52 bin 382 Vefa Sosyal Destek Grubu, 141 bin 193 polis, jandarma ve diğer personelle, gece-gündüz demeden işbaşında. Vefa Sosyal Destek Gruplarına, 22 Mart-02 Nisan tarihlerinde 112 üzerinden 630 bin 532 arama, 155 üzerinden 303 bin 714 arama, 156 üzerinden 128 bin 531 arama, diğer numaralardan ise 574 bin 948 arama olmak üzere toplam 1 milyon 467 bin 830 arama gerçekleştirildi.