Türkiye Sigorta Başkanı Benli: BES'de biriken fonların güvenilirliğine ilişkin yapılan yorumların hepsi yanlış

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, BES'de biriken fonların güvenilirliğine ilişkin yapılan yorumların hepsinin yanlış olduğunu belirtti. Bu haksızca ve eksik bilgiyle yapılmış yorumlar vatandaşın da haklarını kaybetmesine neden olabileceğinin altını çizen Benli, "Vatandaşlar sigorta şirketlerine sormadan, oradan buradan duydukları maksatlı yorumlarla hareket etmesinler." uyarısında bulundu.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, AA Finans Masası'nda yaptığı açıklamada, "Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı." dedi.

"KADROMUZU 2023'TE EN AZ 5-6 BİN SEVİYESİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Türkiye Sigorta Başkanı Benli, daha önce teminat bulunamayan, riskli ve girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü bir rol oynayacaklarını belirtti. İstihdam konusuna değinen Benli, "Şu anki kadromuzu 2023'te en az 5-6 bin seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"VATANDAŞLAR SİGORTA ŞİRKETLERİNE SORMADAN HAREKET ETMESİNLER"

Benli, BES'de biriken fonların güvenilirliğine ilişkin yapılan yorumların hepsinin açık ve net bir şekilde yanlış olduğunun altını çizerek, "Bu haksızca ve eksik bilgiyle yapılmış yorumlar vatandaşın da haklarını kaybetmesine neden olabilecek. Vatandaşlar sigorta şirketlerine sormadan, oradan buradan duydukları maksatlı yorumlarla hareket etmesinler." ifadelerini kullandı.