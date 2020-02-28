Türkiye şehitlerini uğurluyor

İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün de katıldığı törenin ardından ebediyete uğurlandı.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Akkaya için memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde askeri cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip Ağacabey Camisi'nde düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Alana gelişinde baba Ali Akkaya ile aile yakınlarına taziye dileklerini ileten Akar ve komutanlar, cenaze namazında şehidin babası ve kardeşi ile birlikte saf tuttu. Namaz sonrası Bakan Akar, şehidin tabutuna omuz verdi.

Anne Döne Akkaya'nın sağlık ekiplerinin yardımı ile katıldığı törende, şehidin kardeşi ağabeyinin üniformasını giydi. Şehidin babası da törenin sonunda kendisine başsağlığı dileyen Bakan Akar'a, "Beni de askere alın." dedi.

Törenin ardından askerlerin omuzlarında taşınan Akkaya'nın naaşı, Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi.

3 ŞEHİDİMİZİN CENEZELERİ GÖNDERİLDİ

Diğer taraftan, Suriye'nin İdlib kentinde, dün rejiminin hava saldırısında şehit olan askerlerimizden, Uzman Çavuş Batuhan Tank, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ve Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazeleri hava yoluyla Adana'ya getirildi.

Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın cenazesi Osmaniye'ye, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ile Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesi de Mersin'e gönderildi.

Adıyamanlı İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi ise Adıyaman'a getirildi

İdlib'de şehit düşen 33 askerimizden birisi olan Adıyamanlı İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan’ın (25) cenazesi Hatay’dan askeri uçak ile Adıyaman Havalimanı'na getirildi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcisinin yanı sıra şehit yakınları ve vatandaşlar tarafından havalimanında karşılandı. Şehidin Annesi Elif, babası Ahmet ve kardeşleri ve havalimanında bulunan kişiler göz yaşlarına boğuldu. Şehidin naaşı havalimanından alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi. Şehidin naaşı morga alınırken tekbirler getirilerek, "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Şehidin cenaze namazı Cumartesi (yarın) öğle namazının ardından kılınarak, Adıyaman Şehitliğinde toprağa verilecek.