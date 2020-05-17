Türkiye, sağlık turizminde 31 ülkeye kapısını açıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgınında normalleşme sürecinde sağlık turizmi kapsamında, 20 Mayıs’tan itibaren 31 ülkeden gelecek hastaların kabul edileceği bildirildi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin imzalı ‘Kovid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler’i içeren resmi yazı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile Türkiye genelinde tüm valiliklere gönderildi.

HANGİ ALANLAR VAR?

Buna göre, 20 Mayıs tarihinden itibaren Irak, Libya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Somali, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Almanya, İngiltere, Hollanda, Pakistan, Kırgızistan, KKTC’den gelecek hastalar kabul edilecek. Ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, üroloji, göz hastalıkları, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, cerrahi onkoloji, jinekolojik onkoloji cerrahisi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, beyin ve sinir cerrahisi, hematoloji, yoğun bakımla üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli ve kemik iliği nakli alanlarında hasta alınacak.

HASTANEDE ÖZEL BİR ALAN AYRILACAK



Hastaların kabul edileceği hastanelerde göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji branşları yer alacak. Hastanenin müstakil bir katı veya bir servisi yurtdışından gelecek uluslararası sağlık turizmi hastaları için ayrılacak.

ÜLKEYE TEST YAPILARAK ALINACAKLAR

Kabul edilecek hastalar, USHAŞ’ın hasta takip sistemine kaydedilecek ve izin yazıları yazılacak. Bir hastayla birlikte en fazla iki refakatçinin ülkeye girişine izin verilecek. Hasta ve refakatçilerine ücret karşılığında havaalanları ve hudut kapılarında Kovid-19 PCR testi yapılacak veya PCR testi için numune alınacak.

