Türkiye onu çok sevdi! Başkan Erdoğan'dan Suriyeli Mahmud'a müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında Cezayir'den Gambiya'ya geçerken uçakta, aralarında Haber7 Yazarı Esra Elönü'nün de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan, ''Elazığ depremi sonrası 39 kardeşimizi kaybettik. Devlet muazzam şekilde çalıştı. Sosyal medyadaki provokatif söylemler ise vicdansızlığı gösteriyor. Ne dersiniz? İkinci olarak Kılıçdaroğlu İdlib’den gelen sığınmacılar için terörist diyor. O oradan gelen bir anneyi elleri kanayarak enkazdan çıkartan bir Suriyeli kardeşimiz var. Ne söyleyeceksiniz?'' sorusuna cevap verdi.

'VATANDAŞLIĞI VERDİK GİTTİ'

Erdoğan, 'Bu adama -Kılıçdaroğlu- ne denir? Mahmut tırnaklarıyla kazıyor, kardeşimizi ve eşini enkazdan çıkarıyor. Sonra evinde ziyaret ediyor. Kardeşlik bu ama ne yazık ki Kılıçdaroğlu kardeşlik duygusu nedir bundan bir haber. Bu iş herkesin karı değil. Biz kardeşlik duygusuyla bugüne kadar bu mücadeleyi veriyoruz. Bu arada Fahrettin Bey Mahmut kardeşimize vatandaşlık verilebilir mi diye soruyor şimdi. Ne demek verilebilir mi? Tabii ki verilir. Verdik gitti. Burada okuyor. Türkçe de biliyor. '' ifadelerini kullandı.

''Kılıçdaroğlu buna da tepki gösterir mi?'' sorusuna Erdoğan, '' Onunla dünyalarımız farklı. Onların öyle bir derdi yok bizim derdimiz var'' cevabını verdi.

SURİYELİ MAHMUD, MÜJDEYİ CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ

Başkan Erdoğan'ın müjdesini canlı yayında Ülke TV ekranlarında öğrenen Mahmud, ilk duygularını paylaştı.

Çok sevindiğini belirten Mahmud, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok sevindim ama aynı zamanda ölenler için çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifa versin.'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ONU KONUŞMUŞTU

Elazığ'da yaşanan 6,8'lik depremin ilk gününde, adı Mahmud El Osman olduğu öğrenilen genç, Sürsürü Mahallesi'nde enkaz altında bulunan bir çifti tırnaklarıyla kazıyarak çıkarmıştı

Enkazdan çıkarılan Dürdane Yıldız adlı kadın, Suriyeli gence teşekkür ederek ulaşmak istemişti. Kadının bu çağrısına kulak veren ekipler, Suriyeli genç ile depremzede kadını buluşturmuştu. Bu görüşmelerde duygusal anlar yaşanırken, depremzede kadın Suriyeli gence, "Sen bizim kahramanımızsın" demişti