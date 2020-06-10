'Türkiye olmadan Libya'da ateşkes olmaz'

Almanya Giessen Üniversitesi Profesörü Andreas Dittmann Libya'da yaşan gelişmeleri ve Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE DESTEKLİ UMH HAFTER'İ YENİLGİYE UĞRATTI

Yunan DW'ye konuşan Dittmann, Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümeti güçlerinin darbeci Hafter'i yenilgiye uğrattığını belirtti. Mısır'ın ateşkes çağrısına değinen Dittmann, Sisi'nin tarafsız olmaması nedeniyle teklifin kabul edilemeyeceğini söyledi.

RUSYA'NIN LİBYA İLGİSİ TESADÜF DEĞİL

Star.com.tr'de yer alan haberde Moskova'nın Libya'ya karşı aktif tutumunun tesadüf olmadığını aktaran Dittmann, “Rusya askeri gerekçelerle bölgede nüfusunu yaymaya çalışıyor. Hafter’i destekleyen Putin Batı’ya baskı yapıyor.” İfadelerini kullandı.

TÜRKİYE OLMADAN LİBYA'DA ATEŞKES OLMAZ

Türkiye olmadan Libya’da bir ateşkesin olmayacağını belirten Dittmann, “Türkiye bölgede rakip olarak gördüğü Mısır ve Birleşik Arap Emirliği’nin Libya’da nüfus kazanmasını engellemek istiyor.” dedi.

TÜRKİYE, LİBYA'DA MUAZZAM BİR GÜÇ KAZANDI

Türkiye’nin Hafter destekçi Mısır’ın arabuluculuğunu reddettiğini belirten Dittmann, “Türkiye Libya'da muazzam bir güç kazandı. Başbakan Serrac, Türkiye’nin desteği sayesinde Hafter'i Trablus'un eteklerinden çıkarmayı başardı.” dedi.