Türkiye noktayı koydu: Sevilla haritasından vazgeçilmezse gerginlik bitmez

Oruç Reis'in Antalya'ya yanaşmasıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Oruç Reis'in bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadığını açıkladı.

Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yapan Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın küçük bir ülkenin kompleksi içinde hareket ettiğini söyledi.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM OLACAK MI?

Yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum kesiminin istediğini belirten Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"24-25 Eylül'de bir yaptırım kararı beklemiyorum ama olabilir de. Geçmişte de benzer şeyler oldu. Biz Avrupa'ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli. "

"KENDİNE GÜVENEN ÜLKE MASAYA OTURUR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un dürüst bir siyasetçi olmadığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı. Sevilla haritasından vazgeçilmezse gerginlik bitmez. Kendine güvenen ülkeler önşartsız masaya oturur. İki komşu ülke doğrudan görüşebilir. Ama ön şartlarda diretirse biz de ön şartlar koyarız" dedi



"LİBYA'DA KALICI BİR ATEŞKESİ DESTEKLİYORUZ"

Atılan adımın uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu belirten Çavuşoğlu, " Pompeo niye Türk tarafına geçip "Talebiniz ne" demiyor? Faaliyetlerimiz karşımızdaki şer cephesine cevaptır. Uluslararası toplum ve Libya bize çok şey borçlu. Kalıcı bir ateşkesi destekliyoruz. Hem içeride hem dışarıda Hafter'den kurtulma çabası var." ifadesinde bulundu.

"ŞU HARİTAYI GÖSTERDİĞİMDE ÜLKELER ŞOKE OLUYOR"

Sevilla haritasını gösterdiği ülkelerin şok olduğunu belirten Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Biz bunu daha önce görmemiştik diyorlar. Anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı. İki komşu ülke doğrudan görüşebilir. Yunanistan Başbakanı'nın yaptığı açıklamalar, olumlu, ılımlı. Ön şartlarda diretirse biz de ön şartlarda bulunuruz. Ön şartlar yerine gelmeden de, görüştükten sonra da yerine getirebilirler. Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği sürece ve Türkiye kıta sahanlığına saygı göstermedikçe bu gerginlik bitmez."