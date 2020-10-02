Türkiye noktayı koydu: Azerbaycan destek isterse tereddüt etmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Roma'da önemli açıklamalar yaptı. Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Azerbaycan bizden destek isterse kim ne derse desin biz bu desteği vermekte tereddüt etmeyiz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

İtalya'nın bölgesel konularda sergilediği tutumu objektif buluyoruz ve bu tutumun devam etmesini arzu ediyoruz.

"ÇÖZÜMSÜZLÜK ERMENİSTAN'I CESARETLENDİRİYOR"

Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları konusunda Türkiye'nin tutumunu açıkladı. Barışçıl bir tutum için çaba harcadık Azerbaycan bunun için çok sabretti. Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerekiyor. Çözümsüzlük Ermenistan'ı cesaretlendiriyor. İllegal bir şekilde başka yerlerden gelen Ermenileri bu bölgeye yerleştirmek konusunda teşvik ediyor.

"AZERBAYCAN DESTEK TALEP EDERSE TEREDDÜT ETMEYİZ"

Bugün Azerbaycan kendi topraklarını azat etmek için için mücadele ediyor. Bir nevi kendi topraklarında terörle mücadele ediyor. Azerbaycan'ın kendi topraklarını alabilmek için gücü var.. Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerekiyor. Bugün bu kapasite ile Azerbaycan'ın Türkiye'den destek talebi olmadı. Ancak bu sorun çözülmezse ve Azerbaycan bizden destek isterse kim ne derse desin biz bu desteği vermekte tereddüt etmeyiz. Sonuçta bir millet iki devletiz. Önemli olan bu sorunun çözülmesi.