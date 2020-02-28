Türkiye Mehmetçik için tek yürek

Rejimin hain saldırısının ardından Türkiye tek yürek oldu. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar bir araya geldi, Mehmetçiğe destek yürüyüşü yaptı.

Çorum'da Türk bayrağı açıldı. Vatandaşlar destek için İl Jandarma Komutanlığına yürüdü.

Nevşehir'den de Mehmetçiğe destek geldi. Şehir merkezinde toplanan Nevşehirliler, yollarda konvoy oluşturuldu.

HATAYLILAR HASTANELERE AKIN ETTİ

Hatay'da ise halk, yaralı askerlerin tedavi gördüğü hastane önlerine akın etti.Mehmetçiğe kan vermek istedi.

Hastanede kan sıkıntısının olmadığı açıklandı.

İDLİB HALKI REJİMİN HAİN SALDIRISINI KINADI

Türk askerine İdlib halkından da destek geldi. İdlibliler Türkiye bayrakları açtı, Mehmetçik lehine sloganlar attı. Halk rejimin hain saldırısını kınadı.