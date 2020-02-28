Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

İdlib'deki hava saldırında şehit düşen askerler için Eyüp Sultan Camisi'nde cuma namazı öncesi Fetih suresi okundu. Caminin avlusunda bulunan Eyüp Sultan Türbesi'nin başında bazı vatandaşlar şehitler için dua etti. Eyüpsultan Meydanı'ndaki bazı vatandaşların şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü. Camiyi ziyarete gelen vatandaşlar, şeker ve lokum dağıttı.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, Büyük Çamlıca Camisi'nde şehitler için Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği tarafından dua merasimi düzenlendi. Merasimde İdlib'de şehit düşen 33 asker ve Balkan Türkleri Yücel Şehitleri için dualar okundu. Cuma namazı öncesi düzenlenen dua merasimine çok sayıda vatandaş katıldı.

Fatih Camisi'nde cuma namazı öncesi Fetih, Yasin ve Mülk sureleri okunup şehitler için dua edildi.



Sultanahmet Camisi'nde cuma namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, şehit askerler için dualar etti.

Öte yandan tüm camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz" konulu cuma hutbesi okundu.

Şehitler için Çekmeköy'de de yürüyüş düzenlendi.

Taşdelen Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla yürüyüşe başladı.

Caddede bir süre yürüyen vatandaşlar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Yoldan geçen araçlar da korna çalarak, yürüyüş yapanlara destek verdi.

ANKARA



Sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarınca hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edilmesini lanetledi.

Memur-Sen ve İHH İnsani Yardım Vakfınca cuma namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisi'nde yapılan basın açıklamasına STK'ler ve vatandaşlar katıldı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) emperyalizmin ve siyonizmin uşaklarına karşı insanlık adına mücadele ettiğini ve mazlumların umudu olduğunu söyledi.

İdlib'de 33 Mehmetçiğin şehitlik mertebesine ulaştığını, milletçe devlet, bayrak ve vatan için her zaman mücadeleye hazır olunduğunu belirten Uslu, şu şekilde konuştu:

"Bizim görüş ayrılıklarımız olabilir ama vatan, millet, bayrak söz konusu olduğunda bütün görüş ayrılıkları biter, birlik ve beraberlik halinde bütün şer odaklarının karşısına çıkarız."

İHH Ankara Şubesi Başkanı Mustafa Sinan, Türkiye'nin İdlib'de zalimlere karşı mücadele verdiğini vurgulayarak, Suriye'de bütün şer odaklarının Türkiye karşısında bir araya geldiğini, Rusya'nın Türkiye'nin dostu olmadığını, ABD ve Rusya'nın Müslüman karşıtlığında birleştiğini ifade etti.

Suriye'deki katliamlardan Rusya, ABD ve İsrail'in sorumlu olduğunu anlatan Sinan, şunları söyledi:

"Bugüne kadar dünyada ne kadar mazlum varsa bu vatanın evlatları olarak sahip çıktık. Bundan sonra da sahip çıkacağız."

Basın açıklamasının ardından şehit askerler için dua edildi.

BAŞKENT, MEHMETÇİK İÇİN TEK YÜREK OLDU



Ankara'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe destek verdi.

Kentin birçok noktasında bir araya gelen vatandaşlar, araçlarını Türk bayraklarıyla süsledikten sonra Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'ndeki evinin önüne kadar konvoy düzenledi.

Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, şehitler için dua etti, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

SAKARYA



Sakarya'da, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazını eda etmek için Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kampüs Camisi'ni dolduran öğrenciler ve vatandaşlar, İdlib'de hayatını kaybeden şehitler için dua etti. Öğrenciler ve vatandaşlar, cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

KARABÜK'TE ÖĞRENCİLERDEN BAYRAKLI YÜRÜYÜŞ



Karabük'te de bir grup öğrenci, İdlib'de saldırıları önlemek, Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek amacıyla bölgede bulunan Mehmetçiğe destek için Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde toplandı. Şirinevler ve Yenişehir mahallelerinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen grup, Askerlik Şubesi önüne gelince saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Yürüyüşlerini Kent Meydanı'nda sonlandıran grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

HATAY



Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'da, dün düzenlenen saldırıya tepki gösteren ve Mehmetçik için tek yürek olan vatandaşlar evlerine ve iş yerlerine Türk bayrakları astı.

Ayrıca, ilçedeki okullar da dev Türk bayraklarıyla donatılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi.

TOKİ Abdulkadir İşcan İlkokulunun dış cephesine ise müdür yardımcısı Cengiz Hazırlar tarafından yaklaşık 100 metrekarelik Türk bayrağı asıldı.

Öte yandan, Reyhanlı Belediyesince hoparlörlerden yapılan anonslarda, şu çağrı yapıldı:

"Kahraman ordumuza destek amacıyla tüm hemşehrilerimizi ev ve iş yerlerine şanlı bayrağımızı asmaya davet ediyoruz."

ANTAKYA'DA KAN BAĞIŞI



Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Ulu Cami önünde Türk Kızılay görevlilerince açılan stantlarda vatandaşlar, muhtemel ihtiyaç için kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tunçhan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak belli bölgelerde kan stoku bulundurmak zorunda olduklarını söyledi.

Hastanelerde kan ihtiyacını acil bir şekilde karşıladıklarını belirten Demir, şu şekilde konuştu:

"Dün yaşanan üzücü olay sonrası hastanelerimizde zaten kan depolarımız yeterli miktarda Türk Kızılayı tarafından desteklenmişti. Üzücü olay sonrasında belli bir miktarda talep edilen kanları Adana'dan hızlı bir şekilde hastanelerimize ilettik."

Vatandaşın Mehmetçiğe destek amacıyla kan bağışında bulunmasının sevindirici olduğunu dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Kan stokumuzu belli bir seviyede tutmamız lazım. Bu nedenle vatandaşlarımızın kan bağışına ilgisi artmış durumda. Bizim için kan bağışında devamlılık esastır. Her konuda duyarlı olan Hatay halkı çok ciddi bir şekilde destek veriyor."

Bağışçılardan öğretmen Veysel Erdem, kan bağışını "Herkesin yapmak zorunda olduğu bir görev." şeklinde tanımlayarak Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti.

Lise öğrencisi Ahmet Çağlar da herkesin Mehmetçiğe destek vermesi gerektiğini ifade etti.

ADANA



Adana'da, Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde cuma namazı çıkışı Ulu Cami önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla saldırıya tepki gösterdi.

ASİM Başkanı Mahmut Eraslan, grup adına yaptığı açıklamada, sadece mazlumların haklarını değil, aynı zamanda ülkenin sınırlarını da koruyarak millete yönelik tehditleri bertaraf etmeye çalışan TSK'ye yönelik hain saldırıyı hiçbir bahanenin ardına sığmadan lanetlediklerini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen ve yüreklerinin kanadığını dile getiren Eraslan, şunları kaydetti:

"Bugün bizim için ayrışma değil birleşme günüdür. Şehitlerimizin acısı tazedir ve kanları yerde kalmamalıdır. Bugün cepheleşmeye değil birleştirmeye, ötekileştirmeye değil kardeşliğe ihtiyacımız var."

Açıklamanın ardından "Şehitler ölmez vatan bölünmez. Askere uzanan eller kırılsın." sloganlarıyla saldırıyı protesto eden grup dağıldı.

MALATYA



Malatya'daki Söğütlü Cami'de şehit olan askerler için Yeni Cami İmamları Bünyamin Kaya ve Mehmet Şentürk, Kur'an-Kerim okudu ve dualar etti.

Malatya'nın Darende ilçesindeki tarihi Somuncu Baba Camisi'nde ise cuma namazı öncesi Yasin ve Fetih sureleri okundu, dua edildi.

Yeni Malatyaspor Kulübünden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı dileriz."

ŞANLIURFA'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI



Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından cuma namazı kıldırıldı. Hutbede birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Taştan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, yakılarına da sabır temennisinde bulundu.

Cuma namazı sonrası aynı camide müftü Mehmet Taştan, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Namazın ardından tüm şehitler için dua edildi.

ESNAFA TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise belediye tarafından esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, yaptığı açıklamada, şehit olan askere Allah'tan rahmet yaralı olanlar şifa diledi. Günün birlik günü olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Mehmetçiğe moral vermek ve tek vücut halinde İdlib operasyonuna destek olmak amacıyla bayrak seferberliği başlattık. Acımız büyük, İdlib'de kahraman evlatlarımızı şehit verdik. Ancak biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bu zorlu günler, birbirimize daha da sıkı kenetlendiğimiz günlerdir. Bu kenetlenmenin en büyük simgesi şehit kanlarıyla boyanmış al bayrağımızdır. Biz de bu sebeple esnafımıza al bayrağımızı dağıttık."

Şanlıurfa'da merkez Karaköprü Belediyesince esnaf ve ilçe halkına Türk bayrağı dağıtıldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, şehit olan askere Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa temennisinde bulundu.

GAZİANTEP'TEN KINAMA MESAJLARI



Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, yazılı açıklamasında, İdlib'den gelen acı haberlerin yürekleri dağladığını belirtti. Rejim güçlerinin Türk askerlerine yönelik yaptığı bu haince saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getiren Büyükekşi, şunları söyledi:

"Türkiye büyük ve güçlü bir devlettir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Devletimizin alacağı her türlü kararın yanında olacağız. Acımız çok büyüktür. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz."

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de bölgede bulunan Türk askerlerinin sınır güvenliğimizin sağlanması için görev yaptığını kaydederek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu misyonu üstlenen Mehmetçiklerimizin, ordumuzun, devletimizin ve milletimizin yanındayız. Üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmeye hazırız. Bu olaylar gösteriyor ki milletçe kenetlenmek ve bir olmak zorundayız."

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da Türk milletinin böyle ortamlarda birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesi ve devlete her anlamda destek olması gerektiğine işaret ederek "Ev ve iş yerlerimizi bayraklarla donatmalı, düşmanlarımıza karşı kenetlenmeliyiz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verdi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de bu saldırının sorumlularının hesap vereceğini aktararak şunları kaydetti:

"Gaziantepli sanayiciler olarak milli güvenliğimizi sağlamak amacıyla Suriye'de bulunan Mehmetçiğimizin ve devletimizin yanındayız. Bu konuda bizlere düşecek olan her türlü desteğe hazırız. Allah Mehmetçiğimizin tırnağına taş değdirmesin."

KİLİS'TE 100 HATİM İNDİRİLDİ



Kilis Kardelenler Akademi Derneği (KİKAD) ve İl Müftülüğü iş birliğiyle İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için 100 hatim indirildi.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, İdlib'den gelen şehit haberleri sonucu millet olarak büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Şehit haberleriyle tüm Türkiye'nin hüzne boğulduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Dün akşamdan beri kardeşlerimiz büyük bir olgunlukla dualar edip hatmi şerifler okuyor. KİKAD olarak hanım kardeşlerimiz 33 hatim okudular. Kur'an kurslarımızdaki hocalarımız ve öğrencilerimizle sayı 100'e ulaştı ve halen okumaya devam ediyoruz. İnşallah Kur'an ile beraber bereket bulacağız ve sabrımızı artıracağız. Şehadet önemlidir peygamberlikten sonra en yüksek mertebedir buna inanıyoruz."

Programa Vali Recep Soytürk, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada kentin bazı sokakları da Türk bayraklarıyla donatıldı.

ADIYAMAN



Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise İdlib'de Türk askerlerine yönelik alçakça saldırıyı kınadı.

Günün birlik günü olduğunu belirten Kılınç, şunları söyledi:

"Tarihin her döneminde yüce Türk milletimizi bahtiyar kılan en önemli özelliğimiz al bayrağımız etrafında milli şuur içerisinde, birlik ve beraberliğimizi perçinlemektir. Bugün de birlik günümüzdür. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz de Suriye'den gelen acı haberin yürekleri dağladığını belirtti. Acılarının büyük olduğunu dile getiren Deniz, şu şekilde konuştu:

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklenen Suriye'den ülkemize yapılan saldırıları önlemek amacıyla bölgede bulunan askerlerimize yapılan saldırı, hiçbir gerekçeyle kabul edilir bir durum değildir."

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla saldırıyı kınadı.

Programda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programa katılanlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Var olsun Türkiye yaşasın Mehmetçik." sloganları attı.

TEKİRDAĞ



Tekirdağ ve Edirne'deki camilerde İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için dua edildi.

Tekirdağ kent merkezinde bulunan Rüstempaşa Camisi'nde şehit askerler için Süleymanpaşa Müftüsü Ayhan Okur tarafından Kur'an-Kerim okundu.

Camide şehitler için dualar edildi.

Müftü Okur, cuma hutbesinde şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

EDİRNE



Edirne'deki tarihi Eski Cami'de, İdlib şehitleri ve Suriye'deki Mehmetçik için dua edildi.

Kılıçla hutbe geleneğinin sürdürüldüğü camide, vatandaşlar ellerini semaya açarak İdlib şehitleri için dua etti, Allah'tan Türk ordusuna yardım niyazında bulundu.

Eski Cami Müezzini Hasan Cerrah, hutbede, Türk ordusunun daima mazlumun yanında zalimin karşısında olduğu belirtti.

Terörden bunalan coğrafyalara barış getirmek için sefere çıkan Mehmetçiğin hain bir saldırıya uğradığını ifade eden Cerrah, şunları dedi:

"Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabb'im yaralılarımıza şifalar ihsan etsin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlendiğini dile getiren Cerrah, şöyle devam etti:

"Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Hiç şüphemiz yok ki Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla hainlerin oyunları bozulacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır. Dün olduğu gibi bugün de zafer, Hakk'ın ve hakikatin yanında yer alan aziz milletimizin olacaktır."

ERZİNCAN



Erzincan'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Camii Kebir'de cuma namazı kılan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar, namaz sonrası şehit askerler için cami avlusunda bir araya geldi.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in, şehitler için kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.

Gıyabi cenaze namazına, Vali Arslantaş'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, MHP İl Başkanı Salih Aksu, Erzincan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KONYA



Konya'da saldırıya tepki gösteren ve Mehmetçik için tek yürek olan vatandaşlar, ev ve iş yerlerine Türk bayrağı astı.

Çarşı ve okulların dev Türk bayraklarıyla donatıldığı kentte, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Tarihi Bedesten Çarşısı'nda esnaf İhsan Atçeken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün geceden beri büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Söyleyecek söz bulamadığını ve içinin yandığını anlatan Atçeken, şu şekilde konuştu:

"Bu zamanlarda tek tesellimiz insanımızın bir ve beraber olmasıdır. Şehitlerimiz için üzgünüz. Yaralılarımız var, onların sağlığı için dua ediyoruz. Dükkanımızı bayrağımızla süsledik. İnşallah bu badireleri milletçe birlik ve beraberlik içinde atlatacağız."

Özel bir eğitim kurumunda yöneticilik yapan Barış Çağlayan Çakır da Mehmetçiğe yapılan saldırıyı kınadı.

Şehitlerin kanının yerde kalmadığını, kalleş saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz de çok üzgün. Aklıselim ve diplomasiyle de yöneticilerimiz gerekeni yapıyor. Dua ediyoruz. Ülke olarak son birkaç yıldır zor günlerden geçiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken zamandayız. Ülkemizin ve devletimizin bu sıkıntılı sürecin üstesinden geleceğine inanıyorum."

MARDİN



Mardin'de, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki gösteren esnaf ve vatandaşlar, ev ve iş yerlerine bayrak astı. Birinci Cadde esnaflarından İbrahim Seçilmiş AA muhabirine, saldırıyı lanetlediklerini belirterek Mehmetçiklerin arkasında olduklarını söyledi.

"Türkiye'mizin başı sağ olsun, çok üzülüyoruz.' diyen Seçilmiş, şöyle devam etti:

'Vatan aşkı için şehitlik mertebesinde ulaşan kardeşlerimize Allah rahmet etsin diyoruz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Dün akşamdan beri uyumadık, sabah dükkana da gelir gelmez ilk işimiz bayrağımızı asmak oldu. Mardin'den Mehmetçiklerimize destek oluyoruz. Her zaman devletimizin emrindeyiz."

Esnaf Sabahattin Ağalday da şehitlere rahmet, gazilere de acil şifalar dileğinde bulundu.

Askerler için dua ettiklerini belirten Ağalday, şunları kaydetti:

'Şu an elimizden gelen bu. Bayrağımız astık, askerlerimize destek çıktık. Her zaman devletimizin ve askerlerimizin arkasındayız."

Vatandaşlardan Abdulkadir Özçelik de dün geceden bu yana içlerinin kan ağladığını dile getirdi.

Regaip Kandili'nde de bütün şehitler ve askerler için dua ettiklerini belirten Özçelik, 'Allah şehitlerimizin mekanını cennet etsin, oradaki bütün askerlerimizi korusun.' ifadesini kullandı.

Kamile Erkoç da şehit haberlerinden dolayı derin üzüntü duyduklarını, her zaman askerler için dua ettiklerini söyledi.

KÜTAHYA



İdlib’de şehit olan Mehmetçikler için Kütahya’daki camilerde dua edildi.

Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki bütün camilerde şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, verdiği vaazda, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğine ve bu sürecin birlik, beraberlikle atlatılabileceğine vurgu yaptı.

BİLECİK



Şerifpaşa Camisi'nde cuma namazını kılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile şehir merkezini geçerek Tepebaşı bölgesine ulaştı.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan gruptakiler, Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı girişinde İstiklal Marşı okudu.

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Murat Ünal, burada yaptığı konuşmada, hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getirerek, şu şekilde konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize karşı yapılan hain saldırı sonucunda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız."

GAZİANTEP



Gaziantep'in Araban ilçesinde esnaf iş yerlerini, vatandaşlar ise evlerini Türk bayraklarıyla donattı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yaptığı açıklamada, şehitler için vatandaşların iş yerlerini ve evlerini Türk bayraklarıyla donattığını belirterek, şunları söyledi:

"Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize, başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifa diliyorum."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ise birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Milletçe olaylar karşısında daha duyarlı olmak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek kenetlenmek ve her zamankinden dana fazla güçlü olmak zorundayız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. İdlib'te şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de başta sınır güvenliği olmak üzere ülkenin her türlü hak ve menfaatlerini korumak için İdlib'de bulunan askerlerin rejim unsurlarının ve onun işbirlikçileri tarafından düzenlenen alçak ve hain bir hava saldırısına maruz kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Gaziantep Üniversitesi olarak dün toplanan İdlib zirvesinde gayrimeşru Esed rejimine karşı misliyle mukabele edilmesi konusundaki devletimizin aldığı kararın arkasındayız. Yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu Esed rejiminin bu alçak saldırılarının ve işlediği insanlık suçlarının durdurulması amacıyla başta NATO üyesi ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası camianın üzerine düşen sorumluluğu derhal yerine getirmesi en büyük temennimizdir."

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek, şunları söyledi:

"Türkiye çok büyük ve güçlü bir ülkedir bu gücünü de, bu saldırıya misliyle verdiği cevapla göstermiştir. Bu ülke, bu millet hiçbir zaman hainlere ve bu ülke topraklarına göz dikenlere şimdiye kadar fırsat vermedi bundan sonrada vermeyecektir."

ERZURUM



Erzurum'da 33 askerin şehit olması nedeniyle "şehitlere saygı" yürüyüşü yapıldı.

Oltu ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin öncülüğünde Hükümet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Askere uzanan eller kırılsın", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attı.

Tekbir ve salavatlarla ilçeyi dolaşan grup üyeleri, daha sonra toplandıkları alana geri döndü.

Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı Oltu İlçe Başkanı Muhammet Öztürk, grup adına yaptığı basın açıklamasında, hain saldırıda şehit düşen 33 Mehmetçiği anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bugünlerde üstlerine düşenin vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek olduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Devletimiz bizi de çağırdığı takdirde hiç tereddüt etmeden soluğu cephede alacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Öztürk'ün konuşmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öte yandan, Erzurum kent merkezinde vatandaşlar, ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donattı. Büyükşehir Belediyesi de şehrin en işlek caddelerine dev Türk bayrakları astırdı.

MUĞLA



Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği etkinliği öncesi, rejim unsurlarının İdlib'deki hava saldırısı nedeniyle sahilde Türk bayrağı açıldı.

Bodrum Belediyesinin "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla başlattığı, deniz dibi temizlik etkinliği Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde devam etti.

Çalışmaya katılan Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen ve beraberindekiler, dalıştan önce Türk bayrağı açarak İdlib şehitlerini andı.

ARDAHAN



Ardahan'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Kongre Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, araçlarıyla TOKİ mevkisine kadar konvoy düzenledi.

Kenti turladıktan sonra 75. Yıl Stadı önünde konvoyu sonlandıran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla buradaki Atatürk heykeli önünde, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" şeklinde sloganlar attı.

KASTAMONU



Hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kastamonu'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Kuzkeykent Pazar Yeri'nde bir araya gelen vatandaşlar, araçlarını Türk bayraklarıyla süsledikten sonra Şerife Bacı Anıtı önüne kadar konvoy düzenledi.

Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, şehitler için dua etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, yaptığı konuşmada, 33 vatan evladını kaybetmenin hüznü içerisinde olduklarını söyledi.

Yaşadıkları üzüntüyü anlatmada kelimelerin kifayetsiz kaldığını ifade eden Yurt, şöyle konuştu:

"Dört tarafımızı çevirdiler ama bilmedikleri bir şey var. Bizi zincirleseler de o zinciri kırmasını çok iyi bilen güçlü bir devlete ve güçlü bir askere sahibiz. Girdiğimiz bu davadan galip çıkacağımıza canı gönülden inanıyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, siyasi partilerimiz ve biz kötü zamanlarımızda birleşmesini çok iyi bilen bir milletiz. Birlik, beraberliğe sahibiz. Şu anda öyle bir kenetlendik ki, bunları tükürüğümüzle boğacağız. Biz, Mustafa Kemal'in askerleri, şehit Şerife Bacı'nın torunlarıyız."

Kastamonu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Hakan Çölez de derneğin düzenlediği araç konvoyuna vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Millet olarak dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçtiklerini aktaran Çölez, şu şekilde konuştu:

"Elleri öpülesi o şehit analarının yanlarına gidemesek de buradan onlara, 'Bizler de sizlerin bir evladınızız.' demek için bir araya geldik."

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen lise öğrencileri de Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

ANTALYA



Antalya'nın Serik ilçesindeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit 33 asker için Kur'an-ı Kerim okuttu.

Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayhan Aktürk, Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş, Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran ile esnaf ve muhtarlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Kaymakam Kurdoğlu, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu, insanların birbirlerine kızsa da farklı düşünse de herkesin birlikte hareket etmesinin tam zamanı olduğunu söyledi.

Serik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Savran ise sivil toplum kuruluşları olarak her zaman kanlarının son damlasına kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin, ordusunun ve polisinin yanında olacaklarını bildirdi.

Lise öğrencisi Kadriye Tunç, programda "Şehit olursam ağlama anne" isimli şiiri okudu.

KAYSERİ



Kayseri'de araçlarıyla konvoy yapıp, yürüyüş düzenleyen vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Kayseri'de merkez ilçelerin meydanlarında toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde toplanan binlerce vatandaş burada slogan atıp saldırıyı lanetledi.

Rusya ve Suriye rejimine tepkilerini gösteren vatandaşlar daha sonra Sivas Caddesi'ne yönelerek burada Mehmetçiğe destek yürüyüşünü sürdürdüler.

Yüzlerce araçtan oluşan konvoydaki vatandaşlar da korna çalarak yürüyüş yapanlara destek verdi.

900'E YAKIN GAR VE İSTASYON BAYRAKLARLA DONATILDI



TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İdlib'deki rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Türk ordusuna destek olmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın talimatı doğrultusunda, Türkiye genelindeki gar ve istasyonlara Türk bayrakları asıldığı belirtildi.

Yurdun dört bir yanındaki 900'e yakın gar ve istasyonun, bayraklarla donatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bütün demir yolu personelinin gönülden destekleyerek katıldığı organizasyona, vatandaşlarımız da büyük katkı vererek milli birlik ve beraberlik dayanışmasına katkı sağladılar."