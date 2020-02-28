İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kılındı. Camilerde dua okundu, Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar Mehmetçiğimize yapılan hain saldırıyı kınadı. Kimi saygı duruşunda bulundu kimi İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla şehir turu attı.

Ayrıca şehit düşen askerlerimiz için gıyabi cenaze namazı da kılındı.