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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı kınamak için Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar tek yürek oldu. Dualar okundu, Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe destek sloganları atıldı.

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kılındı. Camilerde dua okundu, Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar Mehmetçiğimize yapılan hain saldırıyı kınadı. Kimi saygı duruşunda bulundu kimi İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla şehir turu attı.

Ayrıca şehit düşen askerlerimiz için gıyabi cenaze namazı da kılındı.


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