Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Konya'daki bazı oda başkanları ve rektörler, hain saldırıya ilişkin tepkilerini dile getirdi.





Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, kandil gecesi yapılan alçak saldırıda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Tüm milletimizin başı sağ olsun. İş dünyası olarak devletimizin aldığı ve alacağı tüm kararların arkasındayız. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağına şüphemiz yok." dedi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü de İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen vatan evlatlarının, yürekleri dağladığını belirterek, "Devletimizin, ülkemizin ve milletimizin bekası için TSK'nin atacağı her türlü adımın destekçisiyiz. Rabbimden vatanı için şehit düşen tüm askerlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Devletimizin atacağı her türlü adımın destekçisi olduğumuzu tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz." diye konuştu.

Konya Tarım ve Gıda Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş de Suriye'de barış ve huzuru sağlamak amacıyla bulunan ve İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen kahraman askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Çökmüş, bu haklı davada TSK'nin gereken cevabı misliyle vereceğinden en ufak bir kaygılarının olmadığını kaydetti.

Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin de "Ülkemizin ciddi bir tehdit ve saldırı altında olduğu bu dönemde yapılan bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Selçuk Üniversitesi olarak devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin atacağı her adımın sonuna kadar arkasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Ömer Faruk Okka da şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin atacağı her türlü adımın arkasında olduklarını vurgulayan Okka, "Şehitlerimizi karşılamak üzere Konya Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği şubesi olarak yola çıktık. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da şehit haberiyle büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, rejim güçlerinin hava saldırısının cevabının misliyle verildiğini söyledi. Türkiye'nin bekasını tehdit edenlere karşı devletin alacağı siyasi ve askeri her karar ile tasarrufun destekçisi olacaklarını vurgulayan Zorlu, şehitlere rahmet, yaralı askerlere ise şifa diledi.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Özdemir de saldırıyı şiddetle kınadıklarını kaydederek, "Milletçe büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Devletimizin bu hain saldırıya karşı gereken hamleleri yapacağına inanıyoruz. Bu konuda devletimizin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



AA