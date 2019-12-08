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  3. Türkiye, Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Kenya'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak saldırıda yaşanan can kayıpları için ülkeye taziye dileklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kenya'nın Mandera vilayetinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü hedef alan terör eyleminde ilk belirlemelere göre aralarında polis memurlarının da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Kenya hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

AA


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