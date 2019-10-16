Türkiye Jokey Kulübü'nden Mehmetçiklerimize destek

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Terörle mücadelede ülkemizin hassas günlerden geçtiği bu süreçte, vatanımızın bütünlüğü için mücadele eden Kahraman Türk Ordumuza destek olmak amacıyla Kulübümüz tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına 500.000 TL bağışta bulunulmuştur. Kuzey Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler temenni ederiz." ifadelerini kullanıldı.