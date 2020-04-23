Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı.

AA'nın aktardığı habere göre, vatandaşlar, saat 21.00'i gösterdiğinde çocuklarıyla birlikte balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla seslendirdi.

Balkonlar, Türk bayrağı ile donatılırken, pencerelere 23 Nisan özel süsleri asıldı.

Türkiye İstiklal Marşı'nı okudu

ATAKULE KIRMIZI-BEYAZ RENKLERLE AYDINLATILDI



Kentin simgelerinden Atakule, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı. Saat 21.00'de İstiklal Marşı'nın notaları kuleye yansıtıldı.

Dünyanın yaşadığı zorlu günlere umut olması için UNICEF iş birliğiyle tüm dünya çocuklarını temsilen kule rengarenk ışıklandırıldı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Fransa'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları da Esenboğa Havalimanı'nda İstiklal Marşı'nı okudu. Vatandaşlara, apronda görev yapan polisler ve THY'nin yer hizmetleri personeli de eşlik etti.

İSTANBUL



İstanbul'da da vatandaşlar ve çocuklar, saat 21.00'de balkonlarını ve pencerelerinin önlerini doldurdu.

En güzel kıyafetlerini giyerek ellerine ay yıldızlı bayraklarını alan çocuklar aileleriyle birlikte İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla seslendirdi.

Vatandaşların balkonları ile pencerelerini Türk bayrakları ve balonlarla süslediği görülürken, çocuklar müzikler eşliğinde evde 23 Nisan coşkusu yaşadı.

İstiklal Marşı'nın ardından ellerindeki Türk bayraklarını sallayan bazı vatandaşlar, çocuklarıyla ıslık ve alkışlar eşliğinde 100. yılı kutladı. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla "Ne mutlu Türküm diyene" tezahüratı yaptı.

Öte yandan, bazı vatandaşlar da 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, Mehter Marşı ve "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla kutlamalara eşlik etti.

Kimi vatandaşlar evlerinin ışıklarını kapatıp açarak görsel şölen oluştururken, kimi de korna çalarak kutlamalara katıldı. Ayrıca, kutlamalar kapsamında havai fişek gösterileri yapıldı, kırmızı beyaz renkte meşaleler yakıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla saat 21.00'de İstanbul'daki statlar da aydınlatılarak, İstiklal Marşı'nı yayınladı.

Polis ekipleri de 21.00 itibarıyla görev noktalarında araçlarının tepe lambalarını açarak kent genelinde okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti. Sultanahmet'teki görevli bekçiler de İstiklal Marşı'nı söyledi. Üsküdar Meydanı'nda da ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı farklı illerdeki birimlerde görev yapan gemiciler, kılavuz kaptanlar da römorkor, kurtarma botları ve gemilerinden İstiklal Marşı söyleyerek, 23 Nisan coşkusuna eşlik etti. Denizcilerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında özel kıyafet giydikleri görüldü.

Kovid-19 nedeniyle yurt dışından getirilerek Maltepe'deki Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar ile yurtta görevli personel de 1 dakikalık saygı duruşunun ardından ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu. Bu arada, yurdun bahçesinde kırmızı beyaz renkte meşaleler yakıldı.

İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılına özel olarak kırmızı beyaz ışıklandırıldı.

İstanbul Havalimanı çalışanları, terminalde İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu.

ANTALYA



Antalya'da da binlerce kişi çocuklarıyla balkonlarına çıkarak aynı anda İstiklal Marşı'nı okudu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye görevlileriyle bando eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Belediye bandosunun çaldığı marşlar ve türkülerin ardından etkinlik sona erdi.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi saat 21.00'de bir site önünde durarak mahallesiyle İstiklal Marşı okudu.

Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyrukluların da balkonlarına Türk bayrakları asarak birlikte İstiklal Marşı'nı okuması dikkati çekti.

Serik ilçesinde balkonlarında ellerinde Türk bayraklarıyla saatin 21.00 olmasını bekleyen vatandaşlar, belediye hoparlörlerinden çalınmaya başlanan İstiklal Marşı'na eşlik etti. İstiklal Marşı sonrası havai fişek ve meşaleler yakıldı.

Antalya Stadı ve Bahçeşehir Okulları Stadı'nda da İstiklal Marşı yankılandı.

MUĞLA



Muğla'nın tüm mahallelerinde vatandaşlar evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Kentte günler öncesinden hazırlıklara başlayan çocuklar, evlerinin camlarını ve balkonlarını bayrak ve Atatürk posterleriyle süsledi.

Almanya'dan Kovid-19 tedbirleri kapsamında tahliye edilen ve Muğla'daki yurtlara yerleştirilen 349 Türk vatandaşı da balkonlara ve camlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Marmaris, Bodrum, Fethiye ilçelerinde de halk evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

ISPARTA



Isparta'da Kuveyt'ten getirilen işçiler, karantinada kaldıkları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nun pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Yurdun bahçesinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri, ambulansların sirenlerini açarak ellerindeki Türk bayraklarıyla "Ölürüm Türkiye'm" şarkısına eşlik etti.

Kentte çok sayıda kişi balkonundan İstiklal Marşı'nı okudu ve araçlarıyla konvoy yaptı.

BURDUR



Burdur'da da vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkıp ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okudu.

Kuveyt'ten getirilen 275 işçinin bulunduğu Fereli Sinan Edendi Yurt Müdürlüğünde karantinada kalanlar da bayraklarını alıp yurdun penceresine çıktı. İstiklal Marşı'ndan sonra yurdun bahçesinde çalan şarkılar eşliğinde işçiler bayramı kutladı.

EDİRNE



Edirne'de tüm mahallelerde vatandaşlar evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Bayram dolayısıyla vatandaşların evlerini bayrak ve balonlarla süslediği görüldü.

Edirne Belediye Bandosu da içerisinde Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da bulunduğu iki katlı üstü açık otobüsle kenti gezerek marşlar seslendirdi.

TEKİRDAĞ



Tekirdağ'da vatandaşlar, evlerinin balkonunda ve bahçelerde İstiklal Marşı'nı okudu.

100. Yıl Mahallesi Ekrem Tantu Caddesi'ndeki evlerin camları ve balkonları, TBMM'nin açılışının ve Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi.

KIRKLARELİ



Kırklareli'nde de evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı söyledi.

Vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla evlerini bayrak ve balonlarla süslediği görüldü.

Kırklareli Belediyesi de hoparlörden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'de yaptığı bir konuşmayı dinletti.

Kırklareli Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları acil servis önünde İstiklal Marşı'nı okudu.

KONYA



Konya'da saatin 21.00'e yaklaşmasıyla evlerindeki televizyonları açan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Çocuklarının bayramına ortak olmak için bazı sitelerde balkona çıkan vatandaşların, İstiklal Marşı'nı aynı anda okuyabilmesi için megafondan seslendirme yapıldı.

Başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlarca coşkuyla seslendirilen İstiklal Marşı'nın ardından, bazı mahallelerde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

AFYONKARAHİSAR



Afyonkarahisar'da, Selçuklu İlkokulunun bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uyarak toplanan yaklaşık 50 kişi, saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okudu.

Evlerinin balkonlarından etkinliğe katılan aileler ise çocuklarıyla ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'na katıldı.

Polis araçlarından da megafon yardımıyla seslendirilen İstiklal Marşı'nın ardından bazı vatandaşlar araçlarıyla küçük konvoylar halinde korna çalarak kutlama yaptı.

AKSARAY



Aksaray'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlar ve çocuklar evlerinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Vatandaşlar, kutlama programı kapsamında saat 21.00 itibarıyla evlerinin ışıklarını açıp kapatarak, coşkulu bir şekilde etkinliğe katıldı.

KARAMAN



Karaman'da da ellerine Türk bayraklarını alarak evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı okudu.

Bangladeş'ten Karaman'a gelerek karantinada altına alınan 154 kişi, ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak 23 Nisan'ı kutladı.

Vatandaşlara ellerinde Türk bayrakları ile yurt personeli ve polisler de eşlik etti.

ERZURUM



Erzurum'da da vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Atatürk bayraklarını açarak alkış ve ıslıklar eşliğinde coşkuyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

İstiklal Marşı'nın balkonlardan okunması sırasında bazı aileler de çocukları ile balkonlara çıkarak mahalle sakinlerine eşlik etti.

Kent sakinlerinin İstiklal Marşı okuması sırasında kentte hoparlerlerden de İstiklal Marşı okundu.

Polisler de kentte cadde ve sokaklarda gezerek sirenlerle vatandaşlara eşlik etti, bazı vatandaşlar klaksonlar çalarak etkinliğe destek verdi.

KARS



Kars'ta da İstiklal Marşı'nı balkonlarda okuduktan sonra Faikbey Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar polis ve jandarmanın öncülüğünde Türk bayraklarıyla konvoy yaptı.

Arpaçay ilçesinde okunan İstiklal Marşı'ndan sonra havai fişek gösterisi düzenledi.

Sarıkamış ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerin balkonlarından yapılan kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

AĞRI



İl genelinde vatandaşların balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okuduğu Ağrı'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda gözetim altında tutulan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Abdurrahim Arvasi Kız Öğrenci Yurtlarında 14 günlük gözetim altında tutulan vatandaşlar, saat 21.00'de odalarının pencerelerinde ellerine Türk bayrakları alarak İstiklal Marşı'nın 2 kıtasını okudu.

İstiklal Marşı'nın ardından "Ölürüm Türkiyem" şarkısını söyleyen vatandaşlar, program sonunda "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde slogan attı.

Yurtların önünde bulunan polis ekipleri de siren çalarak vatandaşlara destek oldu.

Ayrıca Erzincan, Ardahan, Iğdır ve Tunceli'de de vatandaşlar Erdoğan'ın çağrısıyla balkonlara çıkarak ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterlerini sallayarak İstiklal Marşı okudu.

MERSİN



Mersin'de ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Mersin'e getirilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Kız Yurdu'na yerleştirilen Türk vatandaşları, yurdun penceresinden Türk bayrağı sallayıp, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

"Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atan vatandaşlar, dinletilen müziklere eşlik etti.