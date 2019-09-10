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Türkiye imamının rotası

Türkiye imamının rotası

Örgütü toparlaması için Pensilvanya’dan gönderilen FETÖ’nün Türkiye imamı Mesut Yıldırım’ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce 40 kez yurtdışına çıktığı belirlendi.

Devrim TOSUNOĞLU 

MİT ve İstanbul İstihbarat Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan FETÖ’nün Türkiye imamıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Takibe alınan evde yaşayan Mesut Yıldırım market alışverişine dahi çıkmadığı aylarca evde kaldığı belirlendi. 

22 TEMMUZ’DA YURTDIŞINA GİTMİŞ

Yıldırım’ın ulaşımı için sahte isimlerle araç kiraladığı uzun süre bu şekilde yaşadığı tespit edildi. Yıldırım’ın 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce yaklaşık 40 kez yurtdışına çıktığı belirlendi. Avrupa ve ABD’ye giden Yıldırım’ın son çıkışı ise hain darbe girişiminin ardından 22 Temmuz olmuş. 

ÖĞRETMENLİKTEN İMAMLIĞA 

Darbe girişiminden önce Marmara bölge imamı olan Mesut Yıldırım, 29 Temmuz’da Türkiye’ye Türkiye imamı olarak dönüş yaptı. Bir hafta boyunca örgütün Türkiye yapılanmasıyla ilgili Pensilvanya’da eğitim alan Yıldırım, Marmara imamlığından Türkiye imamlığına getirildi. Mesut Yıldırım’ın eşi Gülseren Yıldırımın Marmara bölgesi ablası olduğu ortaya çıkarken kardeşi Murat Yıldırım’ın da Afrika’da FETÖ imamı olduğu tespit edildi.

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