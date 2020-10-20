"Türkiye ile birleşmişler" eleştirisine yanıt: Ermenilere TIR'larla ve uçaklarla silah taşınıyor

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu'nda düzenlenen Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 29'uncu yılı etkinliğinde konuşan Azerbaycan Başkonsolosu Guliyev, işgalci Ermeniler için, "Gücü bize yetmediği için 'Türkiye ile birleşmişler, Türkiye onlara destek veriyor.' diyorlar" eleştirilerine yanıt verdi.



DHA'da yer alan haberde Guliyev, "Ülkemiz bir gözüyle şehitlerine ağlarken, bir gözüyle de azad olunan topraklarımız için seviniyor. Topraklarımız da bize seviniyor. Tarih de biliyor ki; o topraklar bizimdir. O topraklara Ermenilerin göçürüldüğünü herkes biliyor. Türkmençay anlaşmasından sonra Çarlık Rusya'sının Hazar Denizi'nden Karadeniz'e kadar olan o bölgeye Ermenileri yerleştirilmesi nedeniyle, Ermeniler bizim topraklarımızda çoğaldı. Bizler biliyoruz ki; Karabağ Türk topraklarıdır." ifadelerine yer verdi.

"ARTIK ONLARI KOVALIYORUZ"

İşgalci Ermenilerin aslında bu topraklarda bulunmadığını belirten Guliyev şunları ifade etti:

"Ermeniler daha sonra başta Sovyet hükümetlerinin desteği ve muhtelif sebeplerde bu bölgede çoğalmaya başladı. Buraya yerleştirilen Ermeniler aradan en az 20 yıl geçtikten sonra 'buralar bizim topraklarımızdır' demeye başladı. Bildiği gibi 20’nci yüzyılın evvelinden beri Ermeni zulmü Azerbaycan'da devam etmiştir. Ermeniler tarafından katledilen Azerbaycan Türklerine ait toplu mezarlar bugün de açılmaktadır. İnsanlarımızın katledildiği, kuyular, tandırlar ve mezarlar ortaya çıkmaktadır. Ama Allah'a şükürler olsun ki yıllar sonra onların işgal ettiği toprakları bugün geri almaya başladık. Bu da bizim neslimizin devrine denk geldiği için gururluyuz. Topraklarımız işgal altında diye boynumuz bükük kalıyordu, kalbimiz sızlıyordu. Artık onları kovalıyoruz. Nereye kaçtıklarını herkes haber kaynaklarından ve internetten görüyor"

Ermenilerin arkadan vurmaya, çocuklara ve kadınlara saldırmaya başladıklarını hatırlatan Guliyev, şunları söyledi:

“Gence'ye saldırdılar ve sivil insanlarımız öldü. Bugün 15 yaşındaki Nigar'ımız öldü. Yetim kalan çocuklarımız oldu. Evlerimiz yıkıldı, yıkılsın ama, canları geri getiremeyeceğiz. Şehitler verdik. Bu bedelleri vatanımız ve öz topraklarımız için veriyoruz. Bu nedenle de 'of' demeden ölmeye hazırız. Artık haberlerde görüyorsunuz, Ermeniler cepheyi bırakıp kaçıyorlar. Onlar da biliyor ki; Karabağ onların öz toprakları değil. 30 yıla yakındır Karabağ'da işgal edilmiş topraklarımızda bir tane bile ev yoktur, taş taş üstünde değildir. O zaman neden orayı sahiplenmediniz. Niye bir ev dikmediniz. Çünkü biliyordunuz ki Karabağ'ın gerçek sahipleri bir gün gelecek ve sizin dersinizi verecek. Sizi oradan kovacak. Şimdi bizi Azerbaycan ordusundan kurtarın diye ona buna yalvarıyorlar. Gücü bize yetmediği için 'Türkiye ile birleşmişler, Türkiye onlara destek veriyor. 'diyorlar. Önemli olan silahın olması değil. Bilindiği gibi sözde yüzümüze gülüp dost olan ülkelerden Ermenilere TIR'larla ve uçaklarla silah taşınıyor. Ermenilerin o silahları kullanacak askerleri bile yok. Artık ileri teknoloji var. O silahları da cephede bize bırakıp kaçıyorlar. Bu böyle devam edecek. Biz tarihimizi kanımızla yazdık."

"HEPSİNİ AZAD EDECEĞİZ"

İnsanların gözü televizyonda ve internette İlham Aliyev'in açıklamalarını gözlediğini söyleyen Guliyev sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün sabah saatlerinde 13 kentimizin Ermeni işgalinden kurtarıldığını öğrendik. Sırada diğer kentlerimiz var, hepsini azad edeceğiz."