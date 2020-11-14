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14 Kasım 2020 Cumartesi 11:00 | Son Güncelleme:

Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz ulaşıma imkan sağlayacak koridor açılıyor

Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz ulaşıma imkan sağlayacak koridor açılıyor

Nahçıvan ile Azerbaycan'ın batısındaki toprakları arasındaki ulaşım koridorunun yeniden açılacak olması, Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz ulaşıma da imkan sağlayacak.

Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen ve Nahçıvan'ı Azerbaycan'ın batısına bağlayan ulaşım koridoru, aynı zamanda Türkiye'yi de Türk dünyasına bağlıyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Azerbaycan ordusunun Karabağ’daki zaferinin ardından, 28 yıldır kapalı olan bu yol yeniden gündemde.

Azerbaycan'ın zaferini tescilleyen anlaşmanın son maddesi, bu koridorun onarılarak yeniden açılmasını öngörüyor.

Anlaşma hayata geçirildiğinde ulaşım sadece karayolu ile sağlanmayacak. Sovyetler Birliği döneminde yapılan tarihi demiryolu da yeniden aktif hale gelecek.

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