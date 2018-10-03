Türkiye genelinde Duman-6 uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yasadışı sigara ticaretinin önlenmesi ve suça konu ürünün toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 3 bin 809 personelin katılımıyla "Duman-6" uygulaması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda tekel bayi, büfe, tablacı gibi isimler altında faaliyet gösteren bin 718 iş yerinde arama ve denetim yapılırken 98 kişi gözaltına alındı ve aranan 7 kişi yakalandı.

Uygulamada, 164 bin 697 paket kaçak sigara, 1 milyon 170 bin 419 içi doldurularak sigara haline getirilen makaron, 16 bin 931 kaçak puro/sigarillo, bin 462 kilogram nargile/pipo tütünü, 973 bin 665 boş makaron, bin 670 kaçak elektronik sigara ve likiti ile 2 bin 229 mükerrer bandrol, 2 boş makaron doldurarak sigara üretmeye yarayan elektrikli makine, 785 şişe kaçak alkollü içki, 7 ruhsatsız tabanca ile 3 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 50 fişek, 214 kilogram kaçak çay, 52 kaçak cep telefonu bataryası, 33 dijital kol saati ve 16 bin 596 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Ayrıca, 153 iş yerinin tütün mamulleri satış izin belgesinin ve 7 iş yerinin vergi levhasının olmadığı tespit edildi. Bu iş yerlerine toplam 1.7 milyon lira idari para cezası kesildi.

(AA)