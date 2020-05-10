Türkiye genelinde 356 alışveriş merkezi yarın sabah açılıyor! İşte çalışma saatleri...

Kovid-19 salgını nedeniyle market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran 356 alışveriş merkezi, yarından itibaren müşteri ağırlamaya başlayacak.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici süre kapatılan 356 alışveriş merkezi (AVM), yeniden kapılarını açıyor.

Ülkede ilk koronavirüs vakalarının görülmesiyle önce çalışma saatleri değiştirilen, daha sonra Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ile kademeli olarak kapatılan alışveriş merkezleri, yarından itibaren müşterilerini ağırlamaya başlayacak.

1 HAZİRAN'DA ZORUNLU ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇİLECEK



Daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran AVM'lerde, restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyet gösterecek.

11 Mayıs'ta esnek çalışma saatleriyle isteğe bağlı kepenk açacak firmalar, 1 Haziran itibarıyla zorunlu çalışma sistemine geçecek.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'lerdeki firmaları mağdur etmemek için 11 Mayıs-1 Haziran'ı kapsayan ihtiyari açılım kararı alındığını söyledi.

ÇALIŞMA SAATLERİ



Esnafın ilk etapta iş yerini açıp açmama konusunda serbest olduğunu belirten Altaş, bazı firmaların 10.00-22.00, bazılarının da 11.00-21.00 saatlerinde hizmet verebileceğini dile getirdi.

Esnek çalışma saatlerinin uygulandığı süreçte firmaların herhangi bir hukuki yaptırımla karşılaşmayacağının altını çizen Altaş, esnafı mağdur etmemek için çalıştıklarını anlattı. Altaş, bu kapsamda AVM'lerdeki iş yerlerinden mayısta kira alınmayacağına dikkati çekti.